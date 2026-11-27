Márquez oznámil konec v MotoGP necelý týden poté, co se v neděli v Portugalsku stal poosmé v kariéře mistrem světa v nejsilnější třídě. Vedle toho má dva tituly ze slabších kategorií.
O Márquezově odchodu informoval v prohlášení na sociálních sítích jeho tým Ducati.
Sám jezdec následně do televizních kamer před volným tréninkem ve vzkazu na několika listech papíru uvedl: „Děkuju všem, kteří byli součástí této cesty. Doufám, že jste si ji užili stejně jako já. Tohle bude můj poslední závod v MotoGP. Zapsali jsme se do historie.“
Oznámení Marca Márqueze o konci kariéry:
A message from @marcmarquez93 🚨 BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez's LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026
Na jeho nečekané oznámení reagovali mnozí fanoušci na tribunách okruhu Ricarda Torma nevěřícnými výrazy a šokem. Slzy tekly také v depu týmu Ducati.
Márquez nedělním ziskem osmého titulu v nejsilnější kubatuře vyrovnal rekord Giacoma Agostiniho a odpoutal se od jiné italské legendy Valentina Rossiho.
Stal se teprve třetím desetinásobným mistrem světa v historii - víckrát šampionát v různých třídách ovládli jen Agostini (15) a Španěl Ángel Nieto (13).
První titul získal Márquez v roce 2010, kdy ovládl tehdejší třídu do 125 ccm, o dva roky později zvítězil v Moto2 a v letech 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 a letos triumfoval v královské kategorii.
Ve světovém šampionátu Márquez od roku 2008 absolvoval 303 závodů, v nichž dosáhl na 106 vítězství, 173 umístění na stupních vítězů a 106 kvalifikačních výher.
Marc Márquez
17. února 1993, Cervera
Kariéra v MS: KTM Motorsport (2008-09), Ajo Motorsport (2010), CatalunyaCaixa Repsol (2011-12), Repsol Honda (2013-23), Gresini Racing (2024), Ducati Lenovo (2025-26)
Největší úspěchy: desetinásobný mistr světa (2010 do 125 ccm, 2012 Moto2, 2013-14, 2016-19 a 2025-26 MotoGP)
Ocenění: 2x nejlepší španělský sportovec roku (2014, 2025)
Bilance v MS silničních motocyklů: 303 závodů, 106 vítězství, 173 umístění na stupních vítězů, 106 pole positions