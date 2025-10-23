Marc Márquez po operaci zbytek sezony nestihne, připravuje se na přípravu

Marc Márquez se po operaci ramena už v této sezoně v závodech neobjeví. Staronový šampion MotoGP tím ukončil spekulace, zda stihne po pádu v Indonésii ze začátku října ještě závěrečné dvě Velké ceny v Portugalsku a Valencii. Konec sezony potvrdili zástupci Márquezova týmu Ducati.

Marc Marquez během Velké ceny Katalánska | foto: AP

Dvaatřicetiletý Španěl letos ovládl královskou třídu poprvé od roku 2019 a završil velký návrat po několika nepovedených letech, v nichž ho trápily zdravotní potíže a musel se podrobit několika operacím. Ta ho potkala i nedávno po kolizi s Marcem Bezzecchim v Mandalice. Při pádu si v rameni poranil vazy, klíční kost i lopatku.

Na marodce tak Márquez skončil týden poté, co v Japonsku vybojoval celkově sedmý titul v MotoGP. Vývoj jeho zranění podle zástupců Ducati probíhá podle plánu, ale než začne s rehabilitací, musí mít paži znehybněnou na čtyři týdny.

„Vím, že nás pak čeká těžké zima a velké úsilí, abych zotavil svaly na sto procent a byl připravený na rok 2026,“ řekl Márquez. V seriálu MS zbývají motocyklistům tři závody. Pořadí vede Márquez s náskokem 166 bodů před bratrem Álexem, jenž bude bojovat o druhé místo s Bezzecchim. Na něj má k dobru 97 bodů. Sezona skončí ve Valencii 16. listopadu.

23. října 2025

Marc Márquez se po operaci ramena už v této sezoně v závodech neobjeví. Staronový šampion MotoGP tím ukončil spekulace, zda stihne po pádu v Indonésii ze začátku října ještě závěrečné dvě Velké ceny v Portugalsku a Valencii. Konec sezony potvrdili zástupci Márquezova týmu Ducati.

