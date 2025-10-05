Salače zastavily technické potíže, Velkou cenu Indonésie Moto2 nedokončil

  8:32
Český jezdec Filip Salač po technických problémech svého motocyklu nedokončil nedělní Velkou cenu Indonésie ve třídě Moto2. V celkovém hodnocení šampionátu si pohoršil na 15. místo. V Mandalice vyhrál z pole position Brazilec Diogo Moreira.

Filip Salač | foto: ČTK

Třiadvacetiletý Salač po nevydařené kvalifikaci startoval do závodu stejně jako před týdnem v Japonsku ze šesté řady, ale na rozdíl od Motegi tentokrát na body do mistrovství světa nedosáhl.

V jednu chvíli se sice propracoval až na 13. pozici, pak se ale začal pořadím propadat a zhruba pět kol před cílem zajel se špatně ovladatelným strojem do depa. Salač tak nedokončil pátý závod v sezoně a v průběžném pořadí klesl o jednu příčku na 15. místo.

Salač bude opět útočit ze zadních míst, do VC Indonésie odstartuje ze šesté řady

Pro třetí letošní vítězství si dojel Moreira s náskokem čtyř a půl sekund před lídrem šampionátu Manuelem Gonzálezem, jenž si hlídal druhé místo. V pořadí MS vede Španěl před Brazilcem o 29 bodů. Do konce sezony zbývají čtyři závody.

Kategorie Moto2 je poslední, v níž ještě není jasno o mistru světa. Poté, co minulý víkend slavil v MotoGP Španěl Marc Máquez, byl nyní v nejslabší Moto3 korunován jeho krajan José Antonio Rueda. Devatenáctiletý jezdec si po chaotickém závěru závodu, v němž několik jezdců dostalo penalizace, připsal deváté vítězství v sezoně. Před krajanem Ángelem Piquerasem díky tomu získal nedostižný náskok 109 bodů.

Velká cena Indonésie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mandalice

Moto3: 1. Rueda (Šp./KTM) 29:28,292, 2. Lunetta (It./Honda) -0,305, 3. Pini (It./KTM) -0,388, 4. Quiles (Šp./KTM) -3,027, 5. Roulstone (Austr./KTM) -4,978, 6. Adrián Fernández (Šp./Honda) -5,747.

Průběžné pořadí MS (po 18 z 22 závodů): 1. Rueda 340, 2. Piqueras (Šp./KTM) 31, 3. Quiles 217, 4. Muňoz (Šp./KTM) 197, 5. Kelso (Austr./KTM) 159, 6. Carpe (Šp./KTM) 157.

Moto2: 1. Moreira (Braz./Kalex) 34:23,800, 2. González (Šp./Kalex) -4,678, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -7,261, 4. Canet (Šp./Kalex) -9,050, 5. Baltus (Belg./Kalex) -9,518, 6. Arenas (Šp./Kalex) -11,109, ...Salač (ČR/Boscoscuro) nedokončil.

Průběžné pořadí MS (po 18 z 22 závodů): 1. González 258, 2. Moreira 229, 3. Canet 202, 4. Baltus 193, 5. Dixon (Brit./Boscoscuro) 178, 6. Holgado (Šp./Kalex) 153, ...15. Salač 82.

09:00 MotoGP.

