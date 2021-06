Konkurence byla velká, ale my nezaháleli, říká šéf stáje Orion

Velmi podařený vstup do nové motokrosové sezony mají za sebou juniorští jezdci litomyšlského Orionu. Na trati v západočeských Horažďovicích ve velké konkurenci zajeli pro dvě pódiová umístění. Ve společnosti Maďarů, Slováků, Rakušanů, Němců nebo Švýcarů kategorii MX2 do třiadvaceti let ovládl Petr Rathouský (50 bodů) a třetí v třídě 85 ccm skončil Dominik Kučeřík (40 bodů, oba na strojích KTM).