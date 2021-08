Stavěl motorky pro šejky. I za trénink utratili miliony, vypráví manažer Čihák

„Prostředí v motorkách se za tu dobu proměnilo. Už to není taková legrace, kvůli pandemii se škrtají rozpočty a do paddocku nemůže moc lidí. Zase je ale klid na práci,“ usmívá se Čihák, který společně s Japonci vede tým MIE Honda Racing se sídlem v Praze. A pomáhá Oliveru Königovi, který jezdí v nižší třídě Supersport 300.



O víkendu vás čeká závod v Mostě, kde budete řídit dva týmy. Jak je to náročné organizačně?

Velmi. MIE Racing sídlí sice v Praze, ale jsme mezinárodní tým. Zařizuji různé VIP akce pro sponzory, do toho Oliver König pojede v Mostě v jiných barvách motorky, pak musím řešit různá covidová opatření. Je toho hodně.

V superbicích za vás jezdí Argentinec Leandro Mercado, je dvanáctý se sedmi body. Spokojenost?

V podstatě jsme přesvědčili Hondu, aby se vrátila do šampionátu, ale návrat nebyl lehký. Minulý rok byl těžký, složitý. Letos se už daří více, v minulých závodech v Nizozemsku skončil Mercado na 12. a 13. místě, jsme konečně v kontaktu se špičkou. Bohužel teď měl pozitivní test na covid-19 a pro Most ho nahradil Ital Alessandro Delbianco.

A jak to vidíte s Königem, kterého vedete v týmu Movisio by MIE v nižší třídě Supersportů 300?

Letošním maximem bylo 8. místo. Zatím jsme bohužel nenašli recept, jak uspět v kvalifikaci. Od toho se odvíjí výsledek v závodech, protože v této třídě je čtyřicet jezdců, a když startujete vzadu, do první skupinky se jen tak neposunete. Ale když vezmu závody jako takové, Oliver je jel vždy dobře. Dokáže se prodrat dopředu, předjíždět, jen to musí ukázat v čelních skupinách.

König jezdí ve třídě plné talentů a chce se posunout výš. Má na to?

Rozhodně. Jsem přesvědčený, že je schopný jezdit jako špička. Pro to, aby se posunul, budou důležité právě také závody v Mostě, kde se potřebuje ukázat manažerům týmů z vyšší kategorie. Ty v Supersportech 300 loví. Ale z mého pohledu je to teď celé opožděné, situace není kvůli pandemii dobrá. Spousta týmů bojuje o přežití. Chtějí po jezdcích, aby přinesli silného komerčního partnera, jinak nemají šanci závodit.

Přitom vy jste zažil období, kde mohly motocyklové týmy pracovat s neomezeným rozpočtem.

Ano, to bylo skvělé. Spolupracoval jsem s katarskými šejky na stavbě jejich týmu. Neměli problém zaplatit několik milionů korun jen za osvětlení tratě během tréninku. Přitom jsem se k tomu dostal náhodou.

U ŠEJKA. Katarský šejk a mechanik Dan Peták u motorky, kterou s Milošem Čihákem postavili

Jak přesně?

V minulosti jsem byl oslovený Milanem Maděričem, abych pomohl Lukáši Peškovi v mistrovství světa silničních motocyklů. Byl jsem takovou spojkou mezi sponzorem, závodníkem a mechaniky. V tu dobu se jednalo o třídu Moto2. Jenže v roce 2010 italskému týmu, za který Pešek jezdil, došly finance a angažmá skončilo. Bylo to těsně před Japonskem. Nevěděli jsme, co dál, jestli pokračovat. A já se stejně do Japonska vydal, protože jsem to slíbil firmě Moriwaki, která vyrábí závodní rámy, a jejímu stejnojmennému majiteli. Při večeři jsem se seznámil s katarským šejkem, který chtěl postavit tým do mistrovství světa. Nabídl mi, že jestli to chci dělat, tak se sejdeme druhý den v katarském Dauhá. Opověděl jsem, že v Japonsku zrovna nemám soukromé letadlo, a tak musím už běžet na letiště. Pak jsme se domluvili.

Takhle jednoduše to vzniklo?

Ano. Zcela náhodou jsem dostal pověření od katarské motocyklové asociace, abych sestavil tým. A to pod podmínkou, že se motorka musí postavit v Kataru. Což nebylo jednoduché, protože v Kataru nejsou železářství, kde si koupíte třeba závitník. Takže jsem celé Vánoce ležel ve všech dílech, řešil každý šroubek, sání, čidla, kabeláž, řídicí jednotku. Výhodou bylo, že rozpočet byl neomezený, takže jsem mohl objednat to nejlepší. Když jsme měli všechno pohromadě, za čtyři dny jsme poskládali závodní motorku. Pomáhal mi k tomu mechanik Dan Peták. Po prvním testu všechno fungovalo a my jsme připravili seznam jezdců.

V něm nescházel Čech, že?

Nejdříve jsme napsali bývalé jezdce MotoGP, pak jsme se na sebe s mechanikem podívali a řekli si, co ten Lukáš Pešek? Dali jsme ho na první místo. Přišel jsem za katarským šéfem, on se na seznam podíval a jen řekl: Toho prvního opravdu chceš? Jo, ten pojede, odpověděl jsem. Tak jo, povídal šéf a bylo hotovo za deset vteřin. Pešek pak přiletěl na první oficiální test do Kataru a začali jsme trénovat v noci na osvětleném okruhu. Což v té době nebylo tolik energeticky ekologické.

Jak to?

Na jeden trénink se spotřebovalo 350 tisíc litrů nafty. Umělá světla poháněly dieselové motory. Spotřeba byla taková, jako by se v jeden moment rozsvítilo 100 fotbalových stadionů. Ale šéf týmu prohlásil, že závod v Kataru se jede v noci, tak se bude v noci i trénovat. Všechno vypadalo skvěle, ale nakonec tohle snové angažmá rychle skončilo.

Proč?

Katarská delegace přijela do Prahy podepsat smlouvu s Peškovým sponzorem, což byla Česká pojišťovna. Všechno vypadalo zalité sluncem, s podmínkami všichni souhlasili. Mohli jsme mít českého závodníka ve zcela novém a bohatém týmu. Ale cestou výtahem jsem se dozvěděl jeden zásadní detail. A to, že smlouva nemůže být podle španělského práva, jak bylo původně plánované, ale podle katarského, jinak je ale stejná. Bohužel právníka, který by rozuměl katarskému právu, jsme po ruce neměli. Šéf motocyklového týmu pak prohlásil, že když nevěříte mému právu, nevěříte ani mně a discopříběh skončil. Druhý den mi přišel mail, že jsem skončil. Tým, který jsem postavil, ale fungoval nějakou dobu v mistrovství světa i s Danem Petákem.

Co jste dělal potom?

Šel jsem do šampionátu supersportů, pronikal do techniky dál. Spolupracoval jsem třeba s Patrikem Vostárkem, poté i s Lukášem Peškem v této kategorii. S ním jsme se v jedné sezoně bohužel rozešli, a tak jsme ho v týmu museli nahradit. Jiří Hanika, se kterým jsem v tu dobu spolupracoval, zavolal italské legendě Lorenzu Lanzimu. Vytáhl kombinézu, kterou měl na půdě, a přijel na závod do Assenu. Povedlo se mi v té době připravit zajímavý systém na motoru s kontrolou trakce. Říkal jsem Lanzimu, že ji musí nastavit na minus 3 až 4. A že uvidí. Startoval z 21. místa a vyhrál ho o 12 vteřin. Přijel do cíle a řekl mi: Miloši, dal jsem minus tři a jelo to jako vlak. To byl asi náš nejslavnější závod (usmál se).

A jak jste se pak ocitl v týmu MIA Honda Racing, kde jste nyní?

Pořád jsem byl v kontaktu s paní Moriwaki, přes kterou jsem se dostal k šejkům. Před několika lety nás napadlo přesvědčit Hondu, že by bylo dobré, aby se vrátila do mistrovství světa superbiků. Založili jsme tak společnost MIA Racing, která sídlí v pražské Michli. Odtud ovládám mezinárodní tým, tedy mechaniky, jezdce a další lidi. V předminulém roce jsme tak pro Hondu provozovali jejich oficiální tým. Jezdil za nás Japonec Takashi a Eric Granado. Jenže motorka nebyla vyvinutá na superbiky, navíc nebylo moc času na testování. Výsledky nebyly nic moc.

Poté Honda oznámila, že se tovární tým vrací do superbiků.

Ano, od minulé sezony to tak je. Vytvořili si svůj oficiální tým s vlastním rozpočtem. S námi udělali kompromis, že budeme podporovaný satelitní tým Hondy.

Vrátí se „kovbojská“ doba, kterou jste prožil, do šampionátů?

Co se týče rozpočtů, asi ne. Tím, že je pandemická situace, tak i tovární týmy škrtají rozpočty. A co se týče techniky a rozvoje, tak raketový skok to oproti minulosti neudělalo. Řídicí jednotky jsou rychlejší a strategie promakanější. Není to ale tak, že se dá plyn a motorka všechno za jezdce udělá. Ano, je možné ji tak nastavit, ale není pak rychlejší, ABS a jiné systémy nedokázaly pořád nahradit cit závodníků. Stále je všechno manuální, což je dobře. To je pak větší zábava.