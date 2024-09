Majitel Autodromu Most: Není na sestřičky, ale půl miliardy na MotoGP bude?

Co vám blesklo hlavou, když jste se doslechl o návratu MotoGP na Masarykův okruh?

Zdravá konkurence je vždycky dobrá, ne? Když budu mluvit za sebe, moje první reakce byla trošku naštvaná. Je toho hodně. Budeme si v České republice krást a kanibalizovat zákazníky, média a návštěvníky. I státní peníze, podporu, kterou potřebujeme všichni, abychom mohli uspořádat takové akce. Zprvu jsem tedy byl naštvaný, teď to beru jako skutečnost a už to nějak neřeším. Chceme být se superbiky lepší, atraktivnější, takže pro to uděláme ještě víc, než jsme dělali tenhle rok. Ukážeme, že my v Mostě to umíme.

Oba podniky se mají konat v létě. Toho se nebojíte?

Pracujeme na tom, abychom nebyli blízko. Spíš Brno bude mít termínové problémy s rakouským Red Bull Ringem. My se snažíme být časově první, před nimi, abychom zahájili letní sezonu. Třeba to bude výhoda. Druhá věc je, jestli Brnu vůbec MotoGP klapne. Memorandum je podepsané, ale kdo tu show zaplatí?

Motocyklové top podniky MotoGP

Mistrovství světa silničních motocyklů v kategoriích Moto3, Moto2 a královské MotoGP, která je ekvivalentem formule 1. MS superbiků

Prestižní šampionát, v němž jezdí upravené verze sériových strojů na rozdíl od MotoGP, kde závodí prototypy určené výhradně pro závodění.

Jihomoravský kraj a město mají přispět shodně 35 miliony, stát vyššími desítkami milionů.

Stát prý chce dá padesát milionů, co jsem slyšel, kraj s městem dohromady více než padesát, to je přes sto milionů, ale ještě jim větší půlka schází. Necháme se překvapit.

Vy si dlouhodobě stěžujete, že postrádáte politickou podporu. Zvýraznilo se to zveřejněním plánovaných dotací pro MotoGP?

Je pro nás smutné, jak se k tomu staví město Brno, kraj, stát. U nás to neznáme. Na severu je to o něčem jiném. My se s tím popereme, nic jiného nám nezbývá. Upřímně ale musím říct, že superbiky jsou o jiných penězích než MotoGP, stojí méně.

Letošní závod královské třídy superbiků v Mostě a pád Álvara Bautisty (na snímku) a Itala Danila Petrucciho.

Budete orodovat za vyšší příspěvky z města nebo kraje?

My lobbujeme už čtvrtý rok. Musím poděkovat Národní sportovní agentuře, jsme relativně spokojení s dotací. Kdyby nám pomohly kraj s městem, byli bychom ještě radši.

Kolik jste dostali od NSA?

Je schválených 18 milionů korun, což nám plně pokryje zalistovací poplatek. Organizační věci jdou za námi. A my se snažíme, aby bylo víc diváků, protože z toho plyne náš jediný příjem. Rozpočtově zůstáváme trošku ztrátoví, ale my superbiky dotujeme z celoročního provozu, protože pro nás je to řeknu záležitost image, reklama pro okruh a region.

Stát vzal za své, že MotoGP chce do Česka. Překvapilo vás, jak se k tomu vláda v čele s Petrem Fialou postavila?

Myslím, že roli hrají i volby. Uvidíme, jak dopadnou příští rok parlamentní, kdo ve vládě bude. Když se promotér Dorna rozhodne, že MotoGP v Brně pojede, bude to asi na pět let. Počítám, že za tu dobu bude částka přesahovat miliardu. Z toho víc než půl miliardy z veřejných peněz. Jestli stát nemá na zdravotní sestry a na tohle dá tolik peněz? Rozhodně se něco vrátí z DPH, spotřební daně, ale peníze jsou taky potřeba jinde. Musí se vyjednávat, třeba se poplatek od Dorny sníží. Já podmínky neznám. Někde jsem četl, že to je obchodní tajemství. Za financováním okruhu stojí Creditas, což je velká skupina. Peníze na to asi mají, já jim je nezávidím, ale naopak jim to přeju. Když se to podaří, my přežijeme a nebudeme mít ztráty, budu spokojený.

Byl jste na MotoGP v Brně?

Nikdy. Před deseti lety jsem se stal předsedou představenstva Autodromu Most, rok nato jsem byl v Brně na návštěvě u paní Ulmanové, která tam zastávala stejnou funkci. Také jsem dvakrát kontaktoval pana Abrahama, že by bylo hezké si podat ruce, když jsme tady dva okruhy a dva majitelé. On mě poslal někam a paní Ulmanová byla velmi arogantní, takže ta mě poslala taky někam. Potom už jsem neměl potřebu tam jezdit. Když mě někdo z nového vedení pozve, určitě tam mile rád pojedu.

Politici a zástupci motosportu ve středu 28.8.2024 oznámili, že se na brněnský Masarykův okruh od roku 2025 vrátí závody MotoGP. Na snímku český premiér Petr Fiala.

Berete Brno jako konkurenci?

Obchodně jsme neradi, Brnu ale přeji, České republice taky. My se s tím nějak popasujeme.

Na šampionát superbiků vám smlouva platí už jen na rok. Jste blízko dohodě na další sezony?

V pátek měli v Dorně velké jednání a větev superbiků ani nevěděla, že se vyjednává MotoGP v České republice. Byli překvapení. My čekáme na výsledky, určitě chci, abychom prodloužili superbiky v Mostě minimálně na dalších pět let.