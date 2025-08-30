Dakarský král Macík v Mostě uzavíral startovní pole, Doubek slaví stříbro

Petr Bílek
  18:20
V písku velmistr, na asfaltu učedník. Dvojnásobný dakarský šampion Martin Macík při své první zkušenosti s evropským šampionátem tahačů zatím vymetá chvost startovního pole, byť statečně. Čeští fanoušci však během prvního dne Czech Truck Prix v Mostě svého medailového hrdinu našli. Martin Doubek v sobotním závodě elitní kategorie EuroNASCAR Pro skončil druhý.
Martin Doubek se raduje z druhé příčky v Mostě.

Martin Doubek se raduje z druhé příčky v Mostě.

Martin Macík během závodu ME tahačů v Mostě
Závod ME tahačů v Mostě
Auto Martina Doubka před startem závodu v Mostě.
Norbert Kiss v čele druhého závodu ME tahačů v Mostě
18 fotografií

Macík disciplíně, která je pro něj nová, teprve přichází na kloub. V Mostě startuje, aby měli čeští fanoušci komu držet palce, neboť mezi stálými jezdci šampionátu už Čech není. V obou sobotních jízdách skončil vítěz Dakaru 2024 a 2025 třináctý.

„Užil jsem si to,“ řekl, přestože v prvním případě za ním projel cílem už jen jeden pilot (další vypadl a další neodstartoval) a ve druhém byl úplně poslední. „V prvním závodě jsem přiletěl do první šikany, ve druhé mě zavřeli, já včas nepodřadil, dva mě předstihli a už jsem neměl boost, zrychlení,“ líčil šestatřicetiletý závodník.

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Odpolední hon za mistrovskými body se změnil ve vodní loterii. „Já se na déšť těšil, díky tréninku jsem citově věděl, jak na něj,“ nezalekl se Macík složitých podmínek. „Ale mokro je tady takové slizké, zvlášť v zadní části trati, kde jsme všichni jeli třicítkou a stejně jsme plavali. Začalo se pod žlutými vlajkami a oni pod nimi závodili, to mě překvapilo. Ucukli mi tím o 50 metrů, tak jsem tomu naložil taky. Mezeru jsem postupně stahoval, našel jsem si pěkné tempo.“

Jen závodníka před sebou Macík už předstihnout nedokázal. „Předjet na okruhu je nereálné, tedy pro mě. Zatím nejsem ten jezdec, který by dokázal jít pozdě do brzd, narvat to tam, to se učím,“ přiznal rodák z Benešova. „Jezdci přede mnou jsem byl na nárazníku, říkal jsem si, jestli ho popostrčím… Myslím, že to byla krásná bitva pro fanoušky, hádali jsme se dva o poslední místo.“

Nejúspěšnějším truckerem sobotního programu byl obhájce titulu Maďar Norbert Kiss, který jeden závod vyhrál, druhý postříbřil a upevnil si pozici v čele průběžného pořadí šampionátu.

Macík poprvé, Doubek dycky v Mostě. Na hvězdný víkend navnadila spanilá jízda

Ve druhém vrcholu se blýskl Doubek, ve třiceti letech už veterán startovního pole EuroNASCAR. V prvním závodě kategorie Pro si vybojoval druhé místo za vítězným Italem Gianmarcem Ercolim, který řídil nablýskané, pochromované auto.

„Start ze třetího místa, trošku jsem se bál, co se stane v první zatáčce. Hned jsem byl druhý, potom trošku nudný závod, protože jsem viděl, že na Itala nemám. Takže jsem takticky začal šetřit pneumatiky na nedělní závod,“ shrnul třicetiletý Doubek stříbrné představení; v kategorii Pro stál v Mostě na stupních vítězů poprvé. „Namotivovali mě fanoušci, když jsem je viděl. Je paráda, kolik jich tu je. Posouvá mě to.“

Doubka v Mostě čeká v sobotu ještě závod nižší kategorie Open, neděle na okruhu pod hradem Hněvín nabídne stejný program.

