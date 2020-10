Šílený zkrat v motokárách. Jezdec hodil při závodě po soupeři nárazník, pak ho zmlátil

Esto pasó hoy en el Mundial de karting de Lonato. Este piloto (Luca Corberi) debería ser sancionado por mucho tiempo. Inaceptable This happened today at the FIA Karting World Championship at Lonato. This driver (Luca Corberi) should be sanctioned for a long time. Unacceptable https://t.co/03eQ4v3zfW