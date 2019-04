VIDEO: Jak spadl freestylista Podmol. Dál budu makat, slíbil z nemocnice

„Myslel jsem si, že to bude bedna,“ smutnil Podmol. Ve finálové jízdě v Mnichově totiž útočil na stupně vítězů. Jenž pád jej postihl v posledním dvojnásobně bodovaném skoku, kdy chtěl předvést náročný bodyvarialový trik California Roll.

Co se stalo? „Na odrazové rampě jsem zaklapl plyn příliš brzo a motorka se mi ve vzduchu přetočila. Musel jsem z ní vystoupit, bohužel za cenu zlomenin. Bylo to pekelně nepříjemné. Nezbývá než se nyní přesunout do programu rychloléčby,“ uvedl Podmol v tiskové zprávě.

V následném videovzkazu z nemocnice pak Podmol uvedl: „Jak říká Rocky - nezáleží na tom, kolikrát člověk spadne, ale na tom, kolikrát se dokáže zpátky postavit na nohy a pokračovat v cestě. Budu makat.“