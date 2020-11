Hamilton: Sedm titulů je nepředstavitelných, s týmem nemáme limity

Přestože do závodu v Turecku startoval Hamilton až ze šesté pozice, znovu předstihl všechny rivaly. V této sezoně si podmanil už desátý závod ze čtrnácti, celkově mu jen šest výher chybí k dovršení stovky.

Úspěch v Istanbulu je pro Brita o to cennější, že mu přinesl sedmý titul mistra světa, tedy i vyrovnání rekordu Michaela Schumachera. A jelikož Hamilton slavného Němce nedávno předstihl v počtu triumfů v jednotlivých závodech, má právem nárok na post nejlepšího jezdce v historii F1.

ZPRAVODAJSTVÍ Jak se v Turecku rodil sedmý Hamiltonův titul

„Rozhodně se mi teď nedostává slov,“ přemáhal Hamilton po závodě nával emocí. „Vím, že často říkám, že to je za mými nejdivočejšími sny, ale po celý svůj život jsem ve snech tajně mířil takhle vysoko. I když se to nejdřív zdálo jako přitažené za vlasy.“

Stejně se z počátku tureckého klání jevily i jeho ambice na prvenství.

Ještě v polovině zaostával Hamilton na šesté příčce, jenže jak začala mokrá trať usychat, britský pilot dominoval. K vítězství mu pomohla i strategie vynechat druhou zastávku v boxech.

„Středně použité pneumatiky drží teplotu, kdybych vyjel z boxů na nových, nezvládl bych to. Bylo to to nejlepší rozhodnutí,“ odhalil své uvažování. „Cítil jsem, že jsem měl závod pod kontrolou.“

A v cíli tak mohl společně s týmem jásat nad ziskem sedmého mistrovského titulu. V barvách týmu Mercedes slavil 35letý Brit v sezonách 2014, 2015, 2017, 2018 a 2019, premiérový titul zaznamenal jako pilot stáje McLaren již v roce 2008.

„Pamatuji si, jak jsem sledoval Michaela, když vyhrával své tituly mistra světa. Získat jeden, druhý, dokonce třetí je velmi náročné, ale sedm titulů je nepředstavitelných,“ uvědomuje si Hamilton velikost svého počinu.

„Když jsem byl mladý, s rodinou jsme o tom snili. Pro děti je velmi důležité toto vidět a neposlouchat nikoho, kdo říká, že něčeho nemůžete dosáhnout. Sněte o nemožném, své sny pak musíte pronásledovat a nikdy se nevzdat,“ vzkázal následovníkům.

Sám Hamilton zdá se nouzí o motivací netrpí a pokud u Mercedesu zůstane dosavadní šéf Toto Wolff, sedm titulů rozhodně nemusí být konečné číslo.

„To, co můžu společně s týmem dokázat, nemá žádné limity.“