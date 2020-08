Bojkot Velké ceny Belgie nepřipadá v úvahu, řekl Hamilton

„Je smutné, že je potřeba něco takového, aby se daly věci do pohybu. Ale je to v Americe a nevím, jak bych to mohl ovlivnit tím, co udělám tady,“ citoval server BBC Hamiltona, který je od jejich vypuknutí velkým zastáncem protestů a na jeho popud jezdci před závody pravidelně vyjadřují podporu boji proti rasismu a sociální nespravedlnosti.

Bojkot nedělního závodu ve Spa-Francorchamps ale podle Hamiltona nepřipadá v úvahu. „Nevím, jestli by to mělo smysl. Ale zkusím promluvit s lidmi z vedení formule o tom, co dalšího bychom mohli udělat, abychom na problémy upozornili,“ přidal pilot Mercedesu.

Hamiltona, který po šesti závodech vede šampionát s náskokem 37 bodů a je na cestě za rekordním sedmým titulem, podpořil i Sebastian Vettel z Ferrari. „Víme, že tenhle problém se nevyřeší přes noc a že náš přínos je jen malou kapkou. Ale je důležité na to ukázat, ale hlavně je nutné přejít od slov k činům i ve chvíli, kdy jsou vypnuté kamery,“ uvedl.