Miluju výzvy, bude to skvělá bitva, plánuje po úvodním závodě Hamilton

Hamilton vyhrál i díky tomu, že jeho rival z Red Bullu vyjel po vzájemném souboji tři kola před koncem mimo trať. Následně pak dostal instrukce, aby Hamiltona pustil před sebe, a k dalšímu pokusu se již nedostal.



Britský závodník slavil 96. vítězství v kariéře a označil ho za jedno z nejtěžších za poslední dobu. „Určitě je před námi velká bitva. Pro ně tohle nekončí a v příštím závodě budou zase zpět. Užil jsem si to a těším se na to, co přijde dál. Miluji výzvy,“ prohlásil s úsměvem sedminásobný mistr světa, který ovládl zahajovací závod sezony poprvé od roku 2015.

Ještě před dvěma týdny přitom při testech zaostával a jeho Mercedes hledal stabilitu v zadní části vozu. I v průběhu víkendu Hamilton Verstappena marně naháněl a v sobotní kvalifikaci ztratil téměř čtyři desetiny sekundy. Nicméně v závodě přeci jen uspěl. „Věděli jsme, že to bude těžký start sezony, ale každý tvrdě pracoval na tom, aby se to podařilo zlepšit. Všem jsem nesmírně vděčný,“ netajil se Brit.

V závodě týmu vyšla i taktika tzv. „undercutu“, kdy se Hamilton před soupeře dostal díky dřívější výměně čerstvých pneumatik. „Bylo nám jasné, že to bude těžké, ale museli jsme Maxe nějak pokrýt. Celý víkend tu měli úžasnou rychlost, takže bylo potřeba vymyslet něco výjimečného,“ objasnil taktiku Hamilton.



Tu jim ale Red Bull mohl vrátit zpět v závěru, kdy to byl v posledních 11 kolech naopak Verstappen, kdo jel na čerstvějších a rychlejších pneumatikách. Hamiltona stahoval každé kolo, a když pak úřadujícímu šampionovi jeho inženýr Peter Bonnington ve vysílačce hlásil, že už je za ním, šestatřicetiletý jezdec mu jen odpověděl: „Nech to na mně, Bono.“



„Ta poslední kola byla děsivá. Nic pěkného. Bojoval jsem se zadní částí vozu a i pneumatiky mi dosluhovaly. Říkal jsem si, že bude nemožné ho udržet za sebou,“ líčil pro oficiální stránky F1 Hamilton.

Díky chybě soupeře ve čtvrté zatáčce a následné další zkušené jízdě ale nakonec vedení v dramatickém finiši přeci jen udržel. „Věřím, že další souboje s Maxem přijdou. Je to fantastický pilot a Red Bull má v této chvíli rychlejší auto. Těším se na to,“ uvedl Hamilton a jeho šéf Toto Wolff jen dodal: „Přesně takovýto boj F1 potřebuje.“