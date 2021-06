Hamiltonův plán po konci kariéry: Chci se stát hercem na plný úvazek

Ve formuli už dosáhl všeho.



Má sedm titulů mistra světa, letos možná přidá i osmý. V květnu se stal prvním pilotem, který překonal hranici 100 pole position. Drží taky rekord v počtu triumfů (98) nebo v počtu pódiových umístění (169).

Dosáhl na mety, které nejspíš vydrží roky, než je někdo překoná. Pokud vůbec.

V kokpitu formule by měl Hamilton zůstat ještě i příští rok, byť zatím smlouvu podepsanou nemá.

„Ale ještě za rok chci být součástí tohohle kolosu, chci pomoci Pirelli zlepšit pneumatiky. Je to něco, co si snad každý pilot přeje - pomoct pneumatikám v jejich životnosti. Chci být toho procesu součástí,“ říká.

I proto se v dubnu zúčastnil testu pneumatik a pomáhá s vývojem na příští sezonu.

Ale co pak?

Škála Hamiltonových zájmů je dost široká. Od hudby přes módu po umění. Je také částečným vlastníkem řetězce veganských restaurací Neat Burger.

Nejatraktivněji ale vypadá herecká kariéra.

Už před deseti lety si střihl první roli ve filmu.

Vidět nebyl, jen představoval jeden z vozů, kterému propůjčil svůj hlas v populární dětské sérii Auta. Před pěti lety se zase objevil v krátkém cameu komediálního Zoolandera s Benem Stillerem a Owenem Wilsonem.

Lewis Hamilton s Benem Stillerem. Spolu si zahráli ve filmu Zoolander 2.

Herectví ho vždycky bavilo, fascinovalo. Ale než se do něj opravdu zapojí, chce se těžkému řemeslu pořádně naučit.

„Chci být nejlepší. Ve všem, co dělám. Rád bych jednoho dne hrál ve filmu. Jakože opravdu hrál. Ale jsem hodně svědomitý a vím, že na sobě musím pracovat,“ řekl pro DAZN.

Případnou roli by nebral jen jako experiment, rád by si vystavěl svou kariéru po kariéře. Nebyl by prvním sportovcem, který by něco podobného dokázal.

O.J. Simpson, bývalý úspěšný americký fotbalista, si zahrál třeba v Bláznivých střelách, než mu život rozvrátily kriminální delikty.

„Rád se učím krok za krokem. Už jsem nějaké příležitosti měl, ale potřebuju víc času, abych se dokázal na nějakou roli opravdu připravit, protože chci být nejlepší, chci to zvládnout, co nejlíp to půjde,“ říká Hamilton. „Pokud opravdu přijde role, kterou bych si chtěl zahrát, nejprve budu navštěvovat školu herectví, budu studovat, abych měl jistotu, že dokážu své emoce vyjádřit přesně tak, jak chci já sám.“

Mimo bitvy s Maxem Verstappenem teď Hamilton propadl také čtení.

„Nemám čas hrát, což bude něco, co bych chtěl dělat po odchodu do sportovního důchodu. A tak se aspoň snažím víc číst. Mám hodně rád televizi, ale i jí je občas moc, takže se obracím ke čtení,“ prozradil.

Lewis Hamilton ve filmu Auta 2

Poslední věc, kterou přečetl, byla kniha Greenlights od oscarového herce Matthewa McConaugheyho.

Tedy přečetl… Nechal si ji přečíst právě slavným hercem.

„Bylo to úžasné, Matta znám a bylo nádherné slyšet jeho hlas po celou dobu knihy,“ líčil.

Aktuálně má v plánu přečíst Pátou dohodu od Miguel Ángela Ruize, autora bestselleru Čtyři dohody. A jistě, taky vyhrát poosmé mistrovství světa, čímž se by v historickém žebříčku osamostatnil.

Pak přijde na řadu herecká kariéra.