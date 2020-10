Hamilton, Schumacher, někdo třetí? Kdo je ve formuli 1 číslo 1?

„Na něm jsem vyrůstal a z pohledu jezdeckých kvalit byl mým vzorem. Obdivoval jsem, co společně s týmem dokáže, a bylo obdivuhodné sledovat jeho dlouhou dominanci. I proto jsem si myslel, že jeho rekordy tu budou navždy. Neuměl jsem si představit, že by je někdo překonal. A už vůbec, že to budu já.“

Ale teď to tak je.

Už to není žádná hra, žádné počítačové převtělování, ale realita.

Hamilton má od neděle v F1 91 vítězství, tedy stejně jako „neporazitelný“ Michael Schumacher. Hned po dojetí mu k tomu osobně gratuloval i Schumacherův syn Mick a daroval mu jednu z otcových helem.

Bude už druhá v jeho sbírce. Tu první ještě od samotného Michaela dostal na konci sezony 2012 v Abú Zabí a byla symbolickým předáním štafety. Schumacher opouštěl F1, a právě Hamilton získal jeho místo u Mercedesu, kde později vyhrál 69 závodů.

Lewis Hamilton právě dostal od Micka Schumachera přilbu jeho otce Michaela.

„Stát po boku někoho, na kom jste u televize vyrostl, a vyměnit si s ním helmu či dres, je nejvyšší známka respektu, kterou ve sportu můžete zažít,“ říkal v neděli.

Je jasné, že už brzy se Hamilton v žebříčku triumfů odpoutá. Za pár týdnů Schumachera dorovná sedmým titulem mistra světa a začne tvořit - znovu nepřekonatelně vypadající - nové rekordy. Zároveň nedělní triumf vyvolal otázku: Kdo je nejlepším pilotem historie F1?

Schumacher, či Hamilton?

Anebo někdo úplně jiný?

Emerson Fittipaldi, dvojnásobný mistr světa, v létě pro iDNES.cz bez váhání vypálil: „Jsem z Brazílie, takže má odpověď je jasná - Ayrton Senna. Fangio, Schumacher i Hamilton byli a jsou skvělí, ale Ayrton byl zcela výjimečný. Byl to pilot, který jezdil na hraně, riskoval, jeho jízda připomínala ostří břitvy. Pro lidi u nás byl ztělesněním boha.“

Obdobně mluví i Fernando Alonso, šampion F1 z let 2005 a 2006. Trojnásobného mistra světa Sennu obdivoval jako kluk a těžce ho ranila jeho smrt. A tak i jeho volba je spíš odrazem emocí než objektivního pohledu.

Je zkrátka jasné, že stvořit historický žebříček nejlepších je - asi jako v každém odvětví - tuze přetěžká věc. Tomáš Richtr, dlouholetý český komentátor F1, tak hned na ten nápad řekne: „Dáte dohromady skupinu pěti nejlepších pilotů bez konkrétního pořadí. Ale vybrat na první místo jen jediného z těch všech? Nefér a nemožné.“

Formule a její evoluční vývoj

Také Pavel Turek, bývalý marketingový manažer McLarenu a dnes majitel společnosti, která pro F1 vytváří exkluzivní obrazy, tvrdí: „Sestavit žebříček nejlepších by bylo nefér, i kdybychom všechny nejlepší jezdce z jednotlivých dekád dokázali teleportovat a posadit do dnešního auta, které by bylo totožné pro všechny. Každý z nich závodil v jiné době a za naprosto odlišných podmínek, odlišné konkurence a technické úrovně vozů.“

Statistiky z F1 Kdo je nejrychlejším jezdcem historie? Jedničku mezi piloty F1 hledala letošní analýza od společnosti Amazon Web Services. Propočítala kvalifikace od roku 1983, použila různé parametry - věk, nehody, dominanci nad týmovým kolegou - a přinesla následující pořadí:

1. Ayrton Senna

2. Michael Schumacher

3. Lewis Hamilton

4. Max Verstappen

5. Fernando Alonso Počet vítězství

1. Michael Schumacher 91 (29,64)

Lewis Hamilton 91 (34,87)

3. Sebastian Vettel 53 (21,12)

4. Alain Prost 51 (25,63)

5. Ayrton Senna 41 (25,47) Počet umístění na pódiu

1. Lewis Hamilton 160 (61,30)

2. M. Schumacher 155 (50,49)

3. Sebastian Vettel 120 (47,81)

4. Alain Prost 106 (53,27)

5. Kimi Räikkönen 103 (31,79) Čísla v závorce udávají procentuální úspěšnost jezdce v poměru počet závodů/vítězství a počet závodů/pódium.

Ovšem muž, který od 90. let viděl naživo 250 závodů F1, alespoň vybral jedničky dekád - Juana Manuela Fangia, Jima Clarka, Ayrtona Sennu, Michaela Schumachera a Lewise Hamiltona.

Ano, abyste určili nejlepšího pilota všech dob, nejspíš byste potřebovali kouzelné zrcadlo, které vám na tu otázku jako ve Sněhurce odpoví.

Objektivně to nelze, už proto, že na F1 je nutné nahlížet v její evoluci. Proměnila se ze závodů starších elegánů a šlechticů v riskantní klání mužů, kde vítězili ti s posunutým prahem strachu.

Následovala 80. léta plná talentů i hříšnějšího života v padoku. Nástup Michaela Schumachera a jeho příprava na závody pak F1 proměnila v týmový sport a Lewis Hamilton je „prototypem“ současných komplexních jezdců.

„Je prvním pilotem, který byl cíleně připravován na vrcholovou kariéru závodníka od útlého věku. Šéf týmu McLaren Ron Dennis přišel s pionýrskou vizí vzít mladého člověka a vychovávat ho nejen v oblasti sportovního tréninku, fyzické kondice či stravy, ale zapracovat do vzdělání i vystupování na veřejnosti a znalost médií,“ ví Turek.

A tak je v rámci evoluce F1 těžké i rozsoudit, kdo je lepším z dua rekordmanů - Schumacher, či Hamilton?

Třeba Alonso soudí: „Vždy bude o krok napřed Michael. Lewis nezískal v McLarenu titul mistra světa, když vedle něj působil Jenson Button, i v Mercedesu se musel sklonit před Nico Rosbergem. To u Michaela neplatilo, vítězil vždy.“

Férovost i smysl pro detail

Jiní argumentují statistikou - Schumacher se dočkal 91. vítězství ve svém 247. závodě, Hamilton byl o 14 Velkých cen pomalejší. Zároveň se může těšit z období s větším počtem závodů než Schumacher a jiní velikáni.

„Dominanci Mercedesu se zatím nikdo nepokusil uměle omezit, jak tomu bylo v minulosti u jiných týmů. Coby pilot F1 je ale fenomenální a je velmi férovým soupeřem. Nepodléhá zkratům, k jakým se občas uchýlili Senna, Schumacher nebo Vettel,“ míní Richtr.

Co oba spojuje, je smysl pro detail. Hledat desetiny a setiny vteřin, které vás na dráze zrychlí a díky kterým jste dál než ostatní. Schumacher byl známý tím, že od něj testovací jezdci neměli chvíli klid, pořád toužil limity vozu posouvat. Hamilton je zase mistrem dat.

„Když při prvních trénincích ztrácí na týmového kolegu Bottase, tak s inženýry prochází zatáčku po zatáčce, hledá pozdější brzdné body. A v závodě nemá Bottas šanci,“ říká jezdec Josef Král.

V F1 už zdomácněl výraz „hammer time“, který by šel přeložit jako „čas bušit“. Aneb když Hamilton ví, že musí v závodě zajet rychlá kola, a tím zlomit soupeře, můžete si být jistí, že to zvládne.

Michael Schumacher

Zdaleka nekončí, vyjednává o nové smlouvě a míří za stovkou triumfů. Ovšem možná už teď ho u televize hltá nějaký kluk, proměňuje se v něj na PlayStationu a jednou ho z čela tabulek vymaže.

Však i Schumacherova rodina v neděli napsala: „Byli bychom rádi, aby rekordy F1 držel dál Michael, ale i on přece říkával, že ty jsou od toho, aby se překonávaly.“