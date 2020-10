Udržet Hamiltona? Mercedes bude muset prodat továrnu, vtipkuje Wolff

Pandemie koronaviru zkomplikovala nejen probíhající sezonu formule 1, ale také jednání Mercedesu s Lewisem Hamiltonem o nové smlouvě. Britský pilot navíc v neděli v Portugalsku 92. vítězstvím v kariéře překonal rekord slavného Michaela Schumachera a šéf Mercedesu Toto Wolff v nadsázce prohlásil, že tým bude muset prodat vlastní továrnu, aby požadavkům šestinásobného mistra světa vyhověl.

Hamilton přišel do Mercedesu před sedmi lety z McLarenu, se kterým se v roce 2008 stal poprvé mistrem světa. S německým týmem se poté stal šampionem pětkrát a v probíhající sezoně tak může vyrovnat i Schumacherův rekord v počtu titulů. Mercedes navíc i díky němu usiluje o rekordní sedmý triumf v Poháru konstruktérů za sebou.

„Až se za deset, dvacet let ohlédneme, tak teprve tehdy si uvědomíme, jak výjimečným jezdcem byl,“ citovala agentura Reuters Wolffa, který si uvědomuje, že kvůli posledním úspěchům nebude jednání o nové smlouvě s Hamiltonem probíhat zcela hladce.

Stávající smlouva s Mercedesem Hamiltonovi vyprší na konci roku a podle spekulací médií si pětatřicetiletý jezdec vydělá 40 milionů liber ročně. „Bude to rána. Budeme muset prodat spoustu součástek, budeme muset prodat zpátky všechny budovy, abychom dali dohromady peníze,“ žertoval Wolff.

Navzdory tomu je však nepravděpodobné, že by Hamilton změnil působiště. V současné ekonomické situaci ovlivněné koronavirem je Mercedes jediný, kdo může splnit jeho finanční požadavky. Důležitou roli hraje také atmosféra v týmu i skutečnost, že Wolff nadále zůstane ve vedení.

Osmačtyřicetiletý Wolff se totiž na dalším pokračování předběžně dohodl s Olou Källeniusem, šéfem automobilky Daimler, pod kterou Mercedes spadá. „Všichni chceme společně pokračovat. Minulý týden jsem byl v Monaku a měli jsme si sednout a probrat to, ale nakonec jsme to zrušili, protože bych mohl do týmu přitáhnout koronu,“ řekl Wolff.

„To by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Protože já i Lewis žijeme z preventivních důvodů jako poustevníci a i ostatní členové týmu jsou v tomhle velmi disciplinovaní,“ přidal funkcionář. „Na jednání teď není vhodná doba. Ale věřím, že když se nám bude v nejbližších závodech dařit, tak zbude i čas na jednání o nové smlouvě,“ prohlásil.