Nechce závodit, chce vítězit. I proto je Hamilton znovu šampionem

Před rokem slavil Hamilton titul v Mexiku, letos byly oslavy přesunuty do Spojených států. Ale jinak zůstalo vše při starém. Zkušený Brit si triumf definitivně zajistil tři závody před koncem a nepotřeboval k tomu žádný zvláštní výkon. Před rokem dokončil čtvrtý, dnes druhý.



A stejně tak suverénní Mercedes už třímá Pohár konstruktérů. Ale jeden rozdíl zde přece jen je. Hamilton byl letos suverénnější než loni. Momentálně má na kontě o vítězství víc a prakticky rozhodnuto bylo už dávno. Před rokem se s Vettelem do poloviny sezony přetahoval o celkové vedení a Ferrari bylo velmi nebezpečné. Vždyť také mělo rychlejší auto.

Letos nebylo po červnové Velké ceně Francie, kde si Hamilton připsal již šesté vítězství o majiteli mistrovského poháru pochyb. Ferrari bylo daleko, Red Bull stejně tak a jediným pilotem, který se bodově Hamiltonovi blížil byl Valtteri Bottas. Tedy týmový kolega, který by možná měl chuť získat si pro sebe také nějaký titul, ale strategie stáje Mercedes je (zatím) neměnná.

Přitom Ferrari opět nemělo špatné auto. Svou rychlostí na rovinkách udivovalo zejména v druhé polovině sezony natolik, že jeho soupeři několikrát žádali o přezkoumání, zdali je motor v souladu s pravidly. Jenže vůz Mercedesu vše vynahrazoval rychlostí v zatáčkách, a to jak na pomalých tak rychlých tratích a celkově byl o fous lepší. Co na tom, že na rovinkách nebylo možná ferrari předjet? Často se to povedlo na jiných místech a navíc Ferrari celý rok ztrácelo i jinde.

Minulý rok přišli Italové o titul z větší části kvůli nevyzpytatelnému Sebastianu Vettelovi a jeho jezdeckým chybám v ten nejméně vhodný okamžik, letos snad ani nebylo Vettelových chyb třeba. Jeho inženýrům utekl začátek sezony, kdy nový rudý vůz výrazně ztrácel a po letech dokonce občas i na Red Bull a hlavně, stratégové zrovna neměli svůj den. Respektive spíš rok. Těch chybných pokynů z boxů a podivně zvolených časů přezouvání pneumatik bylo tolik, že nad nimi vrtěli hlavou nejen odborníci po celém světě.

Co naplat, že se podařilo snad definitivně vyřešit kolapsy při výměnách pneumatik, které italští technici asi musejí trénovat mnohem důsledněji než Němci. Co na tom, že se objevil mladý a rychlý Leclerc, který dokázal často čelit na dráze i samotnému Hamiltonovi. Načasování téměř každé zastávky v boxech byl pro Ferrari problém a stejně jako třeba před týdnem v Mexiku rozhodoval o výsledku závodu.

Lewis Hamilton z Mercedesu míří do boxů nachystat se na trénink v Austinu. Lewis Hamilton si v Mexiku jede pro vítězství.

Mercedes moc chyb nedělá. Často to vypadalo, jako by jeho stratégové měli křišťálovou kouli a věděli, co se v nejbližších minutách na dráze stane. Oni ji však nepotřebovali. Mají totiž Lewise Hamiltona, který udivuje svým jezdeckým talentem od teenagerovských let a na kterého ani nyní, v 34 letech nepřišla žádná krize, ani nezpomalil. Zásadní je však u něj jiná věc - Nico Rosberg, jeho bývalý týmový kolega, byl také velmi rychlý a co se týká například strategických rozhodnutí možná i o kousek lepší. Ale pro synáčka z bohaté rodiny není závodění vše a nikdy nebylo. Nikdy vyhrávání nechtěl obětovat vše ostatní a také to neudělal. Což potvrdil odchodem ze seriálu hned po zisku svého prvního a jediného titulu. Nic podobného u Lewise Hamiltona nehrozí.



Jeho motivace se od prvních kilometrů za volantem formule 1 v roce 2007 nezměnila. Stále miluje vítězství, stále touží po dalších, stále chce být nejlepší a ukazovat celému světu zadní křídlo svého monopostu. Nikdy nechtěl být ničím jiným než závodníkem a v podstatě také nikdy nic jiného nedělal. Miluje svou práci, kterou ale není závodit, ale vítězit.

„Měl jsem v juniorských letech v nižších třídách pár kolegů, kteří toužili po F1. Jejich cílem bylo propracovat se až do Grand prix. Já to tak nikdy neměl, mně by nikdy účast nestačila. Já si vždy přál ve formuli 1 vyhrávat,“ popisuje dnes Hamilton.

Lewis Hamilton při tréninku před Velkou cenou Japonska formule 1.

Chvíle, kdy vyrovná Schumacherův rekordní počet titulů, proto nemusí být daleko. Pokud dostane vůz, který se alespoň občas vyrovná špičce, může být opět šampion. Bottas může dostat více prostoru, Leclerc a Verstappen budou zase o něco víc zlobit, ale hlavním favoritem bude příští rok opět Lewis Hamilton.



„Přijdou mladíci, kteří budou chtít vyhrávat. Kteří pro to udělají všechno. Ale ne víc. Nikdo nemůže chtít víc, než jsem chtěl já,“ řekl v jednom z rozhovorů.



A navíc, Lewis Hamilton se nezastaví. Šestý, sedmý, osmý... Je možné, že rekordy nejlepšího pilota historie formule 1 budou za pár let ještě o dost nedobytnější, než je tomu dnes.