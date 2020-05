Chtěl odpočívat a nic nedělat. Hamiltonovi se to splnilo. A užívá si to

Je to pro něj nejdelší závodní pauza od debutu ve formuli 1 v roce 2007.

V minulosti si podobné volno dobrovolně nebo nedobrovolně vybrali třeba Niki Lauda, Alain Prost nebo Michael Schumacher.



Pak se vrátili a znovu vítězili.

I podobná pauza tak může šampionovi formule 1 prospět, byť Hamilton neuvažuje, že by si ji prodloužil na celý rok.

„Technologie jde momentálně tak rychle dopředu, že by nebylo rozumné vynechat třeba rok nebo dva závodění, ujel by mi vlak. V téhle době není pro sportovce v nejlepších letech dobré ztratit byť jen jednu sezonu,“ má jasno.

I tak si tohle minimálně půlroční volno dosyta užívá.

Několikrát si v posledních letech říkal, jaké by to bylo jen tak relaxovat a nic nedělat. Teď se to Hamiltonovi díky pandemii koronaviru splnilo.

„A cítím se svěžejší a zdravější než kdy dřív. Odpočinul jsem si fyzicky, psychicky, tahle pauza byla opravdu dobrá pro mé tělo i mysl,“ říká.

Učil se francouzsky

Sezona formule 1 je kvůli pandemii koronaviru od března až do července pozastavena. Hamilton tak má dost času na to, aby nabral zpět svěžest, která mu v posledních měsících chyběla. Proto bere současnou situaci tak trochu jako požehnání.

„Díky tomu si pak spousty věcí ceníte daleko víc. Tahle pauza mi dodává o to víc energie, inspirace a odhodlání, abych pokračoval v tom, co dělám. Těším se na budoucnost,“ prozradil při videokonferenci.

Šestinásobný mistr světa měl dost času na dlouhé rozhovory s kamarády, učil se francouzsky, pracoval na kondici.

„Pro každého sportovce je teď nejtěžší udržet čistou mysl. Máte dny, kdy se vám nic nechce, ale musíte zůstat pozitivní. Klíč je dělat věci, které vás baví, ale neměli jste na ně třeba čas. Tak ho teď neztrácejte,“ usmívá se.

On ho neztrácí, byť nudu nezahání podobně jako většina jeho kolegů-pilotů virtuálním závoděním. Víceméně jím opovrhuje, nepovažuje ho za přínosné.

Místo toho se na simulátoru snaží porazit své vlastní rekordy na jednotlivých tratích. Občas si také zahraje na konzoli Call of Duty spolu se svými kamarády a soupeři z F1 – Pierrem Gaslym a Charlesem Leclerkem.

Jako testovací dny

Hamilton, stejně jako všichni další, už se ale těší, až sezona konečně vypukne a on bude moci zaútočit na rekordní sedmý titul mistra světa.

Tím by vyrovnal legendárního Michaela Schumachera.

Formule se mají znovu rozjet první červencový víkend při Velké ceně Rakouska.

Následovat má série závodů po celé Evropě včetně Velké Británie, Itálie nebo Švýcarska, než se kolos F1 přesune do Asie, Ameriky a na Střední východ.

Všichni členové rodiny F1 musí mít povolení pro cestování, musí mít negativní testy na koronavirus a i v průběhu Velké ceny budou minimálně třikrát testováni.

Zároveň platí, že na žádném ze závodů by neměli být diváci.

„Bude to zvláštní, protože bez diváků to bude hrozně prázdný závod. Ale aspoň něco, je to lepší než nic. Dostávám od fanoušků spoustu zpráv. Chtějí, abychom závodili, aby se měli alespoň v televizi na co dívat. To jen ukazuje, jak je sport v životě lidí důležitý,“ líčí Brit.

Závody podle něj budou připomínat testovací dny, které piloti absolvují mimo závodní program.

„Ale i při testech se na vás v Barceloně přijde podívat pár lidí. Teď tam nebude nikdo. I tak jsem rád, že se snad v červenci budeme moct vrátit. Nikdo neměl dost času na to, aby odhalil všechen potenciál z nových aut. O to zajímavější závody nás čekají,“ doufá.