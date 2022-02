Nikdy jsem neřekl, že skončím. Miluju to, co dělám, tvrdí Hamilton

„Nikdy jsem neřekl, že skončím. Miluju to, co dělám. Byla to pro mě samozřejmě složitá situace a potřeboval jsem se na nějaký čas stáhnout. Ale nakonec jsem se dostal do bodu, kdy jsem si řekl, že budu útočit znovu,“ uvedl sedmatřicetiletý Hamilton.

Britský pilot prohrál před dvěma měsíci v Abú Zabí souboj o titul s Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu, jenž ho po kontroverzním rozhodnutí ředitelství závodu restartovat závod po fázi safety caru v posledním kole předstihl a stal se poprvé mistrem světa.

Hamilton se tak pokusí získat osmý titul letos v modelu W13, který dnes Mercedes představil. Monopost byl zkonstruován na základě radikální změny pravidel, kterou vedení formule 1 udělalo kvůli větší atraktivitě závodů. Auto tak má čistší aerodynamické linie a větší osmnáctipalcová kola.

Nový monopost, který budou řídit Hamilton a jeho nový kolega George Russell, také představuje návrat k tradiční stříbrné barvě týmu. V minulých dvou sezonách byly mercedesy černé v rámci boje proti rasismu.

„Ze všeho nejdůležitější je, abychom měli konkurenceschopné auto. Zatím vůbec nevíme, jestli budeme moci útočit na další titul,“ uvedl šéf týmu Toto Wolff. „Doufám, že auto bude rychlé a že Lewis a Geogre budou spokojeni s tím, jak se řídí. Od toho bychom se pak mohli odrazit.“

Mercedes dominoval éře, jež začala zavedením hybridních turbo motorů v roce 2014. Od té doby tým s německou licencí sídlící v Anglii vyhrál každoročně Pohár konstruktérů. „Je neskutečné, že jsme to dokázali osmkrát za sebou,“ uvedl Wolff. „Samozřejmě tam byla kaňka v podobě Abú Zabí a Lewisova jezdeckého titulu, ale pojďme se dívat do budoucnosti,“ dodal.

Sezona F1 s rekordními 23 Velkými cenami začne za měsíc v Bahrajnu.