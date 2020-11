Nevím, jestli budu závodit i za rok, překvapil Hamilton po výhře v Imole

Závod v Imole se stal další vítěznou arénou Mercedesu. Před sezonou mnozí doufali, že se německé stáji soupeři přiblíží, opak je pravdou. Ferrari šlo po vynucených úpravách motoru ke dnu a stáj Red Bull řeší potíže s motorem, protože Honda ohlásila odchod ze seriálu.



Na okruhu Enza a Dina Ferrariových Mercedes dalším dvojitým triumfem ovládl již posedmé celkové hodnocení Poháru konstruktérů. Rekord, zápis do historie, přepsání Schumacherovy éry ve Ferrari. Víc lze těžko dosáhnout. Možná proto naznačil šéf stáje Toto Wolff, že tato sezona může být jeho poslední v Grand Prix.



Hamiltonovi končí po sezoně smlouva, ale všeobecně se očekávalo, že bude s Mercedesem pokračovat. Nikdo si nepřipouštěl, že by šampion odešel. Možná ani jezdec sám. Ale ve světě bez Tota Wolffa, bez strůjce síly a zázemí vítězné stáje, jakoby změnil pohled. Pokud odejde jeho šéf, bude konec v šampionátu zvažovat i Hamilton. Jakkoliv se zdá být na dráze stále motivovaný.

„Rozumím mu, dlouho jsme o tom mluvili. Společně čelíme silnému tlaku a myslím, že velmi dobře chápu, jak mu je,“ popisoval Lewis Hamilton. „Jsem zde (v Grand prix) hodně dlouho a rozumím tomu, že chce ubrat a zaměřit se na rodinu a další věci.“



Nahradit veleúspěšného manažera však nemusí být snadné. To si dobře uvědomuje i Hamilton, a proto s novou smlouvou vyčkává - jak se rozhodne Wolff, případně, pokud by opravdu odešel, kdo ho nahradí. „Nevím, kdo by mohl přijít místo něj. Je to přirozený lídr. Neodejde, pokud nenajde dobrou náhradu. Hledá vhodné lidi. Proto jsme tak úspěšní - dokáže najít správné lidi a dát je na takové pozice, aby celek dokonale fungoval,“ popisoval mistr světa.

Opravdu tedy existuje šance, že Hamilton nebude příští rok závodit? S jeho odchodem a odstoupením Wolffa by v F1 nastala nová éra - nového šampiona, nových závodů, možná nového vítězného týmu. „Cítím se skvěle, cítím se velmi silný. Myslím, že bych mohl závodit ještě dlouho, ale je tady Toto a život mimo Grand prix... Je hodně věcí, nad nimiž přemýšlím a které nyní řeším,“ popisoval otevřeně nejúspěšnější závodník historie.

Lewis Hamilton neslíbil, že bude usedat do závodního kokpitu i příští rok. I když stále vypadá pravděpodobněji, že tomu tak bude. Osmý titul se zdá být mocným lákadlem. „Nic negarantuji, ani neodmítám. Ještě mám čas, uvidíme,“ uzavřel debatu.