Zdravý nemocný? Hamiltona zpomalily následky nemoci covid-19

Mistr světa byl pozitivně testován na koronavirus po Velké ceně Bahrajnu před čtrnácti dny. A ačkoliv tým tvrdil, že se cítí dobře a nemoc má bezpříznakový průběh, nebylo tomu tak. A stejně tak nemohla být pravdivá tisková zpráva před Velkou cenou Abú Zabí. Před pár dny v ní totiž Hamilton tvrdil, že je připraven na sto procent. Na nedělním briefingu po závodě říkal pravý opak.

„Moje tělo na tom není dobře, stále pociťuji následky té infekce. Ale pozitivem je, že jsem se s ní dokázal poprat a jsem tady. Minulý týden mě ani náhodou nenapadlo, že bych mohl dnes závodit,“ popisoval jezdec stáje Mercedes na tiskové konferenci po závodě v Arabských Emirátech.

Ať už byly zprávy z týmu lživé, nebo zkušený jezdec hledá výmluvy pro svůj bezkrevný výkon v závěrečném závodě sezony, jisté je, že závodit chce dál. „Vždy jsem dokonale fyzicky připraven a tohle mě překvapilo. Ale jsem tu, takže mohu děkovat za své zdraví a za to, že jsem přežil. Snad nikdy jsem nebyl tak vyřízený. Těším se na to, jak se vrátit do tréninku a dám svoje tělo do pořádku, aby bylo tam, kde má být,“ plánoval na nadcházející týdny.

Zatímco Valtteri Bottas na tiskové konferenci po závodě suše přiznal, že Red Bull byl poprvé v sezoně jasně lepší, rychlejší než Mercedes a Max Verstappen jednoduše nasadil takové tempo, kterému černé monoposty nestačily, Lewis Hamilton hovořil o sobě a o svém zdraví. Ačkoliv nakonec přiznal, že Rakušané své kvality mají. „Nečekali jsme, že udrží takovou výkonnost i v závodě, po celý závod. Nakonec byl Max mimo náš dosah, řekl.

Max Verstappen z Red Bullu přebírá trofej pro vítěze Velké ceny Abú Zabí.

Fakt, že monopostu Red Bull arabský okruh nevídaně sedl, potvrzuje i výkon druhého jezdce stáje Alexandera Albona. Závodník, který většinou bojuje ve středu pole, najednou dojížděl před cílem mercedesy a nechybělo moc, aby zaútočil na Hamiltonovu pozici. Byl to jeho nejlepší výkon v sezoně. „Myslím, že dnes jsem udělal maximum pro to, abych dostal smlouvu na příští rok. Teď už můžu jen čekat,“ nechal se slyšet Thajec, který stále nemá jisté, že bude v F1 pokračovat i v roce 2021.

Ve stejně pozici jako on je i „nemocný muž závodu“ Lewis Hamilton. Ani on ještě nemá smlouvu se svým týmem. Ačkoliv obě strany s úsměvem tvrdí, že vše je na dobré cestě, britský tisk spekuluje, že problémem jsou Hamiltonovy finanční požadavky. V letošní sezoně vydělal 54 milionů dolarů a jako sedminásobný mistr světa chce víc. I v době krize. I v situaci, kdy jiné automobilky jako Honda z formule 1 odcházejí.

Hamiltonové pozici při vyjednávání moc nepomohl jedinečný výkon George Russella, který ho zastoupil při Velké ceně Sáchiru. Mladý Brit seděl v jeho autě jen tři dny, ale byl rychlejší než Bottas a závod nevyhrál jen shodou nešťastných okolností. To však nikdo v Mercedesu nepotvrdí. „Nákaza koronavirem jednání odložila, ale do Vánoc bude snad hotovo,“ říká optimisticky šéf stáje Mercedes Toto Wolff. Ale dojde skutečně k dohodě?

„Chci zde být i příští rok, myslím, že s týmem toho můžeme ještě hodně dosáhnout, jak ve sportu, tak dokonce mimo sport,“ plánuje Lewis Hamilton, který odcházet ze šampionátu nehodlá. Ale dokáže slevit ze svých finančních požadavků?