Bitva v F1: Verstappen koncovku nezvládá, Hamiltona hřejí zkušenosti

Naposledy o víkendu v Saúdské Arábii, která byla protkaná jejich předjížděním, společnou havárií, neustálým přerušováním závodu a opakovanými starty.

A výsledkem je situace, kterou si snad všichni fanoušci F1 přáli.

Před posledním závodem sezony v Abú Zabí jsou jejich šance naprosto vyrovnané. Oba mají shodně 369,5 bodu. A tak je vlastně matematika nejjednodušší, jaká by mohla být. Titul mistra světa získá ten, kdo v neděli posbírá víc bodů.

„Dlouho jsme na takovou sezonu čekali, teď ji máme. Tak si to užívejte,“ říká za všechny čtyřnásobný světový šampion Alain Prost.

Po letech dominance Lewise Hamiltona je tu drama, které se může rozhodnout až v poslední zatáčce sezony. Show, která ke královně motorsportu znovu vrací fanoušky. Prostě proto, že to letos opravdu není nuda.

Přitom ještě před měsícem byly karty rozdané jasně. Verstappen měl připravit Hamiltona o rekordní osmý titul.

Jenže nizozemský pilot koncovku sezony nezvládá. Sbírá jednu penalizaci za druhou - na kontě už jich má sedm. Po poslední srážce s Hamiltonem o víkendu v Saúdské Arábii se do něj ostře pustili i fanoušci, kteří mu začali přezdívat Crashtappen.

„Je to šílenec,“ řekl o něm v žáru bitvy Hamilton. A přihodil ostřejší výraz.

Hamilton se naopak zklidnil. V závodech si počíná chladnokrevně a pomáhá mu i vědomí, že tým vyvinul nový supermotor, který podle odhadů přidává 15 až 20 koní a kterému nikdo další nestačí.

369,5 bodu mají před posledním závodem sezony oba rivalové

Hrají pro něj i zkušenosti.

Vždyť jen pět mužů v historii má víc startů než on, zatímco Nizozemec je na pouhé polovině. „Jsem daleko uvolněnější než v minulosti. Ale vím, jaké to je být svázaný, protože si vzpomínám na svůj první boj o titul i na ten druhý a třetí. Vím, že jsem nedokázal usnout, že jsem řešil věci, se kterými jsem se nedokázal vyrovnat. To už teď dokážu,“ má jasno.

Zároveň nepopírá, že nikdy podobně náročný souboj o titul nezažil. Že případná osmá hvězdička na jeho helmě by byla tou nejcennější.

„Stoprocentně. Jednak proto, že to ještě nikdy nikdo nedokázal, a jednak proto, že je to nejtvrdší a nejnáročnější souboj, který tenhle sport za dlouhé roky zažil,“ připustil.

Do nedělního závodu vstoupí jako lídr šampionátu Verstappen - ale jen a pouze díky tomu, že má v sezoně o jednu výhru víc než Hamilton (8).

A to je možná nejzapeklitější věc ze všech.

Zatímco Brit musí za každou cenu poslední závod dokončit a minimálně bodovat na desátém místě, jeho rival dojet nemusí.

Tedy za předpokladu, že by Hamilton rovněž nebodoval. V tu chvíli by se pilot Red Bullu stal mistrem světa. „Ale nikdo nechce, aby rozhodlo něco jiného než výsledky na trati,“ říká šéf Mercedesu Toto Wolff.

Vážně? Nikdo? Stačí vzpomenout na souboje nedávné minulosti, kdy si mistři světa v posledních závodech nepočínali zrovna jako gentlemani. Své o tom ví Alain Prost, Ayrton Senna nebo i Michael Schumacher, který v roce 1994 sestřelil Damona Hilla.

„Jestli podobná situace hrozí, Mezinárodní automobilová federace by měla stájím i jezdcům dát najevo, co udělá. Seberou jim body? Musí vědět, jaký bude trest,“ říká právě Hill.

Ten sice neřekl, že by se Verstappen snížil k vyřazení rivala, ale připustil, že jezdí podobně nemilosrdně jako Schumacher.

„Někteří piloti jezdí bez kompromisů a myslím, že Max je jedním z nich. Je to skvělý pilot, dobře se na něj dívá a jezdí na absolutní hraně. Lewis se s tím musí vypořádat. Nemyslím si, že by z něj měl strach, ale moc dobře ví, že si na něj musí dát pozor. A oprávněně,“ prohlásil mistr světa z roku 1996.