Hamilton se v Bahrajnu zapojil do boje za lidská práva

„Docela těžce to na mně leželo. Bylo to poprvé, co jsem dostal na svých cestách takovýto dopis,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu Reuters Hamilton. Od jedenáctiletého chlapce dostal kresbu svého vozu s přáním, aby mu pomohl zachránit otce. Ten byl zatčen v souvislosti s protivládními demonstracemi a následně obviněn z vraždy.

Na problematiku porušování lidských práv upozornilo před startem šampionátu rovněž 61 členů britského parlamentu a řada organizací. Vedení F1 zaslali otevřený dopis, v němž žádali o založení komise nezávislých odborníků, která vyšetří dopad F1 v Bahrajnu na lidská práva. I při závodech se totiž v zemi protestuje proti vládě.

„V posledních měsících jsem trávil čas tím, abych se o tom něco dozvěděl, protože jsem za ty roky neznal všechny podrobnosti. Mluvil jsem s odborníky na lidská práva, organizacemi jako Amnesty, setkal jsem se i s britským velvyslancem v Bahrajnu a místními úředníky,“ podotkl Hamilton.

Podrobnosti těchto soukromých schůzek však nespecifikoval. „Nechci o tom moc prozrazovat, protože by to mohlo ohrozit jakýkoli další pokrok. Rozhodně jsem ale odhodlán jakkoliv pomoci,“ prohlásil.

Bahrajnská vláda ve svém stanovisku vzkázala, že má „politiku nulové tolerance vůči jakémukoli špatnému zacházení a zavedla mezinárodně uznávané záruky lidských práv“. Rovněž dodala, že nezávislý soudní systém v zemi prosazuje zákonná práva všech jednotlivců.

Své stanovisko pak vyjádřil i generální ředitel Formule 1 Stefano Domenicalli s tím, že jeho sport bere lidská práva velmi vážně, nicméně „není mezinárodní vyšetřovací organizací“ a nemůže proto požadované kroky zahájit.

Sám Hamilton proto dodal, že si sice nemůže vybírat, kde bude závodit, ale považuje dál za správné o podobných věcech mluvit. „Nemyslím si, že by bylo správné jen do těchto zemí jezdit, ignorovat, co se v nich děje, jen se tu bavit a pak zase odjet,“ dodal pilot Mercedesu.