„Hrozně ráda by se svezla, určitě by jela líp než já, má k rychlosti jiný vztah,“ povídal umělec o trojnásobné olympijské vítězce ze snowboardingu a alpského lyžování. „Ester už ale začala tréninková sezona naplno, je vytížená.“
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Ledecká se pochlubila nablýskaným veteránem. Závodí s ním ve Francii
I čtyřiašedesátiletý Ledecký má rychlost v krvi. V minulosti závodil v mistrovství republiky v motoskijöringu jako lyžař tažený na laně za motokrosovým motocyklem. Je vášnivým windsurfařem, i na vodě se účastnil regat.
„Ester měla dokonce koupený na jeden víkend v Londýně trénink ve formuli 1,“ prozradil o dceři, která v létě startovala ve Francii na Rallye des Princesses, tedy na veteránském závodě. „Má na to daleko větší předpoklady než já.“
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Autor hitů Proklínám, Sliby se mají plnit o Vánocích, Na ptáky jsme krátký nebo Ryba rybě se na mosteckém okruhu nejprve posadil do závodní oktávie. Napoprvé coby spolujezdec, aby trať poznal, potom jako šofér.
Následně ho kolega z umělecké branže Dalibor Gondík svezl ve Fordu Mustang, tedy v kultovním americkém autě ze série NASCAR, s nímž závodí ve třídě nováčků.
„Je to tedy velký zážitek,“ odfoukl si zpěvák. „Dalibor se mi už ve druhém třetím kole snažil ukázat, jak mu to jde. A jde mu to báječně. Jsem rád, že jsme tady, že jsme nic nerozbili,“ ulevilo se mu.
Když z auta vylézal okýnkem, neboť NASCAR nemá dveře, svítily mu oči: „Bylo to úplně senzační!“ Ze stáje se ho ptali, jestli nechce za volant, ale zavrtěl hlavou.
„Bohužel na první trénink jsem nemohl dorazit, protože jsem ležel s virózou. Už jen se svézt je super zážitek. Ale k tomu autu mám opravdu velký respekt. A taky bych chtěl odehrát ještě nějaké koncerty,“ pousmál se. „Jsem domluvený, že si sem zajedu, až bude větší klid. Polehoučku, pomalu. Daliborova rychlost? Já na tachometr neviděl, ale připadlo mi to dost.“
Populární muzikant, který na scénu vstoupil s kapelou Žentour už v 80. letech minulého století, přiblížil svoji zkušenost přes lyžování.
„Máte za sebou lyžák na základce a střední škole, k tomu jezdíte s rodinou na svah o Vánocích. A najednou vám někdo řekne: Pojď, bude to super, a postaví vás na start sjezdu v Kitzbühelu,“ zmínil nejnáročnější závod planety. „Dají vám lyže 215 cm dlouhé, helmu, řeknou, je to trochu prudší, ale lyže jsou lyže a sníh je sníh. Není to tak!“
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Zlatý hřeb pro Ledeckého obstaral někdejší evropský šampion v tahačích Adam Lacko, který bude českou hvězdou víkendu ve startovním poli závodních trucků. Ačkoli je ze stáje Buggyra ZM Racing, bude řídit propůjčené Iveco.
„V kamionu jsme dvě esíčka driftovali, to jsem v životě nezažil v autě, natož v kamionu,“ nadchlo Ledeckého. „Já vůbec nevěděl, že to driftovat může. Jak? Jak to kontroluje? Úžasné!“
Prostě pěkné, pěkné, pěkné, shrnuto Ledeckého písní.
I Hes už řídil NASCAR. „Ďábelská bestie!“
Až čtyřicet tisíc fanoušků může fandit při závodech tahačů a vozů NASCAR na mosteckém autodromu. Víkendový podnik láká na české hvězdy Adama Lacka a Martina Doubka, ale k vidění bude víc. Třeba tváře ze showbyznysu.
Lacko se po třech letech vrátil do trucku, aby potěšil české příznivce. Zástupce stáje Buggyra ovšem nebude krotit tahač s čumákem od své stáje, ale Iveco zapůjčené od šestinásobného evropského šampiona Jochena Hahna. Závodil s ním už na německém Nürburgringu a poznal, že návrat do špičky mistrovství Evropy nebude snadný. Nejlépe skončil osmý.
„Letošní svezení nám ukázalo, že bychom potřebovali ještě trochu přidat. Snad jsme ale od Nürburgringu zase něco vylepšili a podaří se mi nějaké to pódium, abych udělal radost sobě i domácím fanouškům,“ vzkázal Lacko, evropský král z roku 2017.
Tým Buggyra ZM Racing si fanoušci užijí i díky připomínce Rally Dakar. Na diváckém svahu bude po celý víkend vystavený speciál Buggyra Invictus, který se opět chystá zdolat legendární soutěž. O své zážitky se s diváky podělí také palubní mechanik Tomáš Šikola.
Vedle Lacka bude mít domácí publikum výrazného favorita také v evropské sérii NASCAR. Martin Doubek, dvojnásobný šampion, pojede obě třídy, hlavní V8GP i Open, v níž své dva vavříny slavil. „Těším se hlavně na fanoušky, pro závodníka je to velká motivace a zároveň závazek. Věřím, že jich dorazí hodně a poženou mě dopředu,“ vyzývá Doubek české publikum.
Okruh pod Hněvínem miluje. „Most je úžasná trať, specifická je hlavně první šikana. Tam je úkol jasný – přežít start, udržet se na trati a pak začít závodit,“ líčí česká star.
Doubek nebyl letos v Mostě jen v roli závodníka. Při testovacím dni pomáhal s prvními kilometry za volantem NASCAR také osobnostem, které budou součástí podniku. Herec a moderátor Dalibor Gondík dokonce startuje v páteční Rookie Challenge. Americký závoďák Ford Mustang si vyzkoušeli i známý lékař Tomáš Šebek a mladý herec Oskar Hes. „Měl jsem možnost svézt se v ďábelské bestii Martina Doubka a musím říct, že to byl jeden z nejsilnějších zážitků v mém životě. Bylo to fakt něco intenzivního,“ odfoukl si Hes, vítěz StarDance.
Novinkou je NASCAR Euro Series Run. V pátek dostanou fanoušci šanci absolvovat celé kolo mosteckého okruhu během či chůzí.
Jednou z hlavních výhod Czech Truck & NASCAR Prix zůstává možnost dostat se blízko závodnímu dění. Paddock je otevřený návštěvníkům, kteří mohou sledovat práci týmů, prohlédnout si závodní techniku zblízka a potkat jezdce mimo samotnou trať.