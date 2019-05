Nemám s nimi problém, bránil Leclerc strategické příkazy Ferrari

Hned po závodě musel Leclerc logicky čelit otázkám novinářům, co si o příkazech stáje Ferrari myslí. „Nemám s nimi absolutně žádný problém.“



Charles Leclerc se musel hned po startu vyhýbat týmovému kolegovi Sebastianu Vettelovi a propadl se na páté místo. V průběhu závodu se sice posunul na třetí příčku, ale v cíli byl opět pátý. Nejvíce času ztratil právě do první výměny pneumatik. Brzo dojel týmového kolegu Vettela, který měl po incidentu v prvním kole poškozené přední gumy, ale vedení stáje vyčkávalo více než pět kol, než vyslalo příkaz k Vettelovi, aby Leclerca pustil před sebe.

„Vážně to neřeším. V tomto závodě jsem s tím neměl problém. Samozřejmě, že jsem byl po startu rychlejší, ale je vždy pro tým složité, když jezdec vzadu řekne, že je rychlejší. Každý ze stájových kolegů by chtěl být vpředu,“ komentoval situaci závodník.

Později se karta obrátila a Leclerc za sebou chvíli držel Vettela. V samotném závěru byl Vettel při výjezdu safety car možná zbytečně povolán z třetího místa do boxů a spadl na pátou pozici. Ale ani to nechtěl jedenadvacetiletý Monačan řešit.

„Nemyslím si, že to zavolání do boxů bylo chybné. Samozřejmě, že bylo v plánu jet na tvrdých gumách až do cíle, ale ty nefungovaly tak, jak jsme si představovali. Zadní kola na mém voze hodně klouzala a na dráze jsem se s autem hodně pral,“ hájil rozhodnutí stáje Leclerc.

A proč se jeho povolání do boxů stalo terčem takové kritiky? To vysvětlují další slova talentovaného závodníka. A všimli si toho všichni, kdo se pohybovali kolem závodu v Barceloně. Leclerc byl totiž po přezutí na nové pneumatiky stejně rychlý, jako na tvrdé sadě, kterou měl předtím na voze již řadu kol.

„Na středně tvrdých gumách jsem se bohužel trápil stejně, nebylo to jiné. Na to se musíme po závodě pořádně podívat, podobná situace by se neměla opakovat,“ dodal Charles Leclerc, který pokračuje ve své premiérové sezoně ve Ferrari ve sbírání čtvrtých a pátých míst. Na stupně vítězů se dostal jen třetím místem při Velké ceně Bahrajnu, kde si dokonce jel pro vítězství. O to ho však připravila závada motoru pár kol před cílem.