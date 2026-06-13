Jak Ford vyškolil Ferrariho a zaplatil za to. O Le Mans, kdy „vítěz“ nevyhrál

Historie si často příběhy přikrášluje, mění či zjemňuje.
Ten z roku 1966 na okruhu La Sarthe se mnohdy omezuje na souboj Fordu s Ferrari. Americká stáj tehdy tu italskou neporazila, úplně ji zničila. Reportéři o výsledcích mluvili tak, že „vzpínající se hřebec byl přejetý parním válcem“.
Příběh Kena Milese byl ale možná ještě silnější.
Vždyť kvůli pitomé fotce přišel o nesmrtelnost.
Nebo ji naopak získal?
Posuďte sami.
Mysleli si, že když vozy projedou páskou vedle sebe, půjde o mrtvý závod a vítězem budou všichni tři. Jenže tak to ve vytrvalostních závodech nefunguje.