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Jak Ford vyškolil Ferrariho a zaplatil za to. O Le Mans, kdy „vítěz“ nevyhrál

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START! Le Mans v roce 1966. | foto: Profimedia.cz

Matěj Tomíček
  12:00
Díky němu se z Fordu GT stalo vítězné auto. Ken Miles do značné míry naučil slavnou americkou značku triumfovat. Jen proto, aby mu pak sama největší prvenství kariéry sebrala. Na Le Mans před přesně 60 lety. O dva měsíce později anglický pilot tragicky zahynul při testech jiného fordu. Jeden z nejslavnějších příběhů slavné čtyřiadvacetihodinovky připomínáme před vypuknutím letošního 94. ročníku.

Historie si často příběhy přikrášluje, mění či zjemňuje.

Ten z roku 1966 na okruhu La Sarthe se mnohdy omezuje na souboj Fordu s Ferrari. Americká stáj tehdy tu italskou neporazila, úplně ji zničila. Reportéři o výsledcích mluvili tak, že „vzpínající se hřebec byl přejetý parním válcem“.

Příběh Kena Milese byl ale možná ještě silnější.

Vždyť kvůli pitomé fotce přišel o nesmrtelnost.

Nebo ji naopak získal?

Posuďte sami.

Mysleli si, že když vozy projedou páskou vedle sebe, půjde o mrtvý závod a vítězem budou všichni tři. Jenže tak to ve vytrvalostních závodech nefunguje.

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Jak Ford vyškolil Ferrariho a zaplatil za to. O Le Mans, kdy „vítěz“ nevyhrál

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START! Le Mans v roce 1966.

Díky němu se z Fordu GT stalo vítězné auto. Ken Miles do značné míry naučil slavnou americkou značku triumfovat. Jen proto, aby mu pak sama největší prvenství kariéry sebrala. Na Le Mans před přesně...

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