Na severu Itálie přitom o evropském šampionovi rozhodl už předposlední závod závod sezony. Formánek s Pretoriusem ve čtvrtečním klání obsadili páté místo v absolutním pořadí, mezi posádkami kategorie Pro-AM však nenašli přemožitele. Za sebou navíc nechali i několik vozů nejvyšší třídy PRO, ve které závodí profesionální jezdci.
„Dneska jsme vyhráli a potvrdili, že tu rychlost máme. Startovali jsme z pole position, titul jsme získali závod před koncem, takže zítra můžeme jet s klidnou hlavou,“ pochvaloval si Mičánek.
Přestože jeho posádka splnila hlavní cíl, Formánek po závodě přiznal, že pomýšlel ještě výš. Český závodník chtěl zaútočit také na stupně vítězů v absolutním pořadí, nakonec však dal přednost jistotě před zbytečným rizikem.
„Trochu mě mrzí, že z prvního místa nebyl větší náskok. Chtěl jsem bojovat o celkové stupně vítězů. Ale program jsme splnili, misi jsme dokončili,“ hodnotil Formánek.
Lamborghini Super Trofeo
Ve druhé části závodu se dostal pod tlak rychlejších vozů kategorie PRO. Do soubojů se však nepouštěl. „Jel jsem opravdu na jistotu, nešel jsem do žádného rizika. Když jsem je viděl za sebou, nechtěl jsem zbytečně tlačit na pilu. Věděl jsem, že za námi máme komfortní náskok, takže jsem to chtěl hlavně dovézt do cíle,“ vysvětloval.
Podle něj sehrála v celém ročníku zásadní roli souhra s jihoafrickým parťákem Pretoriusem. „Měl jsem štěstí, že Tony je extrémně rychlý. Auto mi předával s velkým náskokem, takže jsem měl obrovskou výhodu. Nemusel jsem tolik bojovat, potřeboval jsem si hlavně udržet svoje a nedělat chyby,“ ocenil spolupráci.
Právě vyrovnanost výkonů považuje za klíč k úspěchu také Mičánek. „Určitě rozhodla konzistence. Dokončili jsme všechny závody, několikrát jsme byli na stupních vítězů, několikrát na horších místech, ale pořád jsme dojížděli. A jak já říkám, body se sčítají na konci roku. A to je dneska,“ připomněl.
Třetí titul v řadě přitom podle Formánka rozhodně neznamená, že by se vítězství stávala rutinou. Spíše naopak. „Připadá mi, že čím víc těch titulů děláme, tím je to horší. Tlak je větší a větší, protože chceš víc a víc. Konkurence je obrovská, pořád tam bylo přes třicet aut. Nebylo to vůbec jednoduché,“ přiznal.
Zatímco jedna posádka českého týmu už může slavit, druhou čeká v pátek rozhodující bitva. Jakub Knoll s Belgičanem Renaudem Kuppensem totiž stále bojují o celkové prvenství v kategorii AM. Po čtvrtečním závodě mají podle předběžných propočtů dvoubodový náskok před belgickou dvojicí Stéphane Lemeret a Rodrigue Gillion.
Cesta k případnému druhému titulu se však pořádně zkomplikovala. Mechanici Mičánek Motorsport museli už v noci před závodem řešit poruchu motoru vozu číslo 46. Po výměně celé pohonné jednotky skončili s prací až v pět hodin ráno. Kuppens přesto následně dokázal vybojovat druhé místo v kvalifikaci své kategorie.
Tím ale technické problémy neskončily.
„Na autě číslo 46 se nám rozbil motor, který byl před Barcelonou nový. Lamborghini nám dodalo další, kluci ho montovali do pěti ráno. Bohužel po kvalifikaci z něj začal téct olej. Museli jsme měnit gufero, zdrželi jsme se a nestihli včas odstartovat do prvního závodu. To nás možná stálo titul,“ popsal Mičánek.
Knoll s Kuppensem se tak do závodu zapojili až s několika koly ztráty. Nakonec absolvovali patnáct z třiadvaceti kol a nebyli klasifikováni, takže si nepřipsali žádné body. Jejich nejbližší soupeři naopak obsadili v kategorii AM druhé místo.
„Tým odvedl skvělou práci při výměně toho dílu a ještě v noci při výměně motoru. Byly to dvě těžké šichty a nakonec to vlastně vyšlo vniveč. Mrzí mě to hlavně kvůli týmu,“ litoval Knoll.
Přesto zůstává boj o evropský titul otevřený. O všem rozhodne páteční závod, do kterého český jezdec nastoupí jako druhý člen posádky. V jeho závěru by se navíc mohl střetnout s rychlejším z obou jezdců konkurenčního vozu.
„Je to otevřené, padesát na padesát. Budeme muset předvést maximální výkon, hlavně já, protože pojedu jako druhý jezdec. Bude to náročná výzva, protože pojedu proti silnějšímu jezdci z jejich posádky. Možná se bude rozhodovat až v posledních metrech,“ očekává Knoll.
Smíšené pocity má také manažer týmu. „Na jedné straně je obrovská úleva, že titul máme, na druhé straně je tu druhé auto. Zítřek bude extrémně nervózní. Rozdíl je minimální a bude to přímý boj o titul. Pokud Bůh dá, tak to klapne. Pokud ne, je to sport a jdeme dál,“ uvedl Mičánek.
Letošní úspěch má pro brněnskou stáj ještě jeden symbolický rozměr. Po sezoně totiž končí éra závodních Lamborghini Huracán, která v příštím ročníku nahradí nový model Temerario.
„Super Trofeo jezdíme od roku 2018 a tuhle éru zakončíme titulem, který už v historii zůstane. Čeká nás nové Temerario, takže je to nová výzva. Všichni se na ni těšíme, ale na Huracán budeme určitě rádi vzpomínat,“ řekl Mičánek.
Podobně to vidí i Formánek, který s dosavadním vozem zažil řadu úspěchů i zklamání. „Smutno mi po něm bude. Byla to krásná doba, kdy jsme si s tímhle autem užili a odjezdili, co šlo. Spoustu věcí jsme vyhráli, něco dokázali, taky jsme toho spoustu rozbili. Některé sezony se nám nepovedly, i když jsme strašně chtěli,“ zavzpomínal.
Definitivní tečku za evropskou sezonou udělá páteční závod v Monze. Tím však závodní víkend pro brněnskou stáj zdaleka nekončí. V sobotu a neděli ji čeká také světové finále, v němž se utkají nejlepší jezdci jednotlivých kontinentálních sérií. Dosavadním maximem týmu je třetí místo, letos tak může na italském okruhu dosáhnout i na dosud chybějící světový titul.