Lacko: Tahače už nejsou německý freestyle. Vrátí se Buggyra nastálo?

„Nechci předbíhat,“ pomlčel technický ředitel Robin Dolejš.
„Na konci roku si letošní zkušenost vyhodnotíme a uvidíme, co se bude dít dál,“ netuší Lacko.
„Určitě je o čem přemýšlet, máme červíček v hlavě,“ přiznal alespoň naději Jan Kalivoda, šéf komunikace nyní už globální značky.
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Když v roce 2022 oznámila Buggyra odchod, způsobila šok. Sbohem řekla po 30 letech a osmi individuálních titulech rozložených mezi šéfa týmu Martina Koloce, Davida Vršeckého, Markuse Bösigera, Gerda Körbera a právě Lacka. Prostřídala 23 pilotů, získala pět týmových vavřínů a vyhrála 326 bodovaných jízd.
Buggyra se chtěla soustředit na dálkové soutěže včetně Rallye Dakar, ale hlavně byla nespokojená s německým promotérem truckerského šampionátu. Teď už podnik přešel pod křídla FIA, čili Mezinárodní automobilové federace, a tak do něj tým vzešlý z Roudnice nad Labem opatrně nakoukl.
„Je vidět, že šampionát funguje jinak. Jde to cítit, už to není takový německý freestyle nebo jen Deutscher Pokal,“ těší Lacka. „Organizace je lepší, celkový vzhled taky. Právě změna promotéra byla jedním z důvodů, proč jsme se letos rozhodli absolvovat dva závodní víkendy. Chtěli jsme vidět, co se změnilo.“
Výtku má zkušený pilot k úpravě pravidel z dílny FIA. „Startovní procedura je pro diváky i pro nás horší. Dříve bylo auto na autu, lehce jsme se dotýkali, teď musí být rozestup minimálně délka a půl vozu. Pak se ztrácí efekt letmého startu,“ vadí rodákovi z Čeladné. „Kamion uměl prvních 10 metrů povyskočit, když jsi měl dobrou reakci, a teď je ti to k ničemu.“
I posunutí startovní rychlosti z rozpětí 50 až 70 kilometrů v hodině na 85 až 100 se Lackovi zajídá. „Většinou se jezdilo na sedmičku a hodila se tam osmička. Rozhodovalo, jak kdo uměl zařadit, jak rychle, v který moment. To se taky vytratilo, startuje se rovnou na osmý rychlostní stupeň, už se neřadí, nuda,“ komentuje další změnu.
A do třetice mu vadilo omezení kolem předjíždění, byť teď poznal, že se až tak nedodržuje. „Se závoděním to nemá moc společného. Začít předjížděcí manévr můžeš pouze tehdy, pokud svoji přední nápravu máš před zadní nápravou předjížděného vozidla, to navíc nesmí zahájit proceduru zatočení. De facto bychom měli předjíždět jen na rovince, kde to jede všem stejně,“ chytl se Lacko za hlavu, ale nakonec nešlo o bezkontaktní sport. „Na Nürburgringu přijedu do první zatáčky a dva mě sestřelí. V Mostě jsem taky docela koukal, tolik ran zezadu a z boku, plasty lítaly! Starý dobrý truckracing. Asi to podle pravidel až tak nefunguje.“
Co se týče tahače, podle Dolejše konkurence příliš neutekla. „Letošní dva závody byly zkouškou, kam se šampionát posunul. Jsou menší změny, ale ne obrovský skok, že by se to nedalo dohnat. Nic hrozného se tady za tu dobu nestalo,“ mávl rukou technický ředitel. „Navíc jezdíme francouzský šampionát s Calvetem, pětkrát za sebou jsme ho vyhráli, takže jsme z toho úplně nevypadli.“
Regulérní comeback Buggyry by čeští fanoušci uvítali. Lacko na bosse Koloce netlačí. „Já do toho nemám moc co kecat. Od toho je nejvyšší vedení a Martin. Uvidíme, možná se mu to zalíbí, možná ne, možná se vrátíme, možná ne,“ nezná pilot myšlenkové pochody v týmu.
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Šéf komunikace Kalivoda má jasno, že účastnit se celého šampionátu v propůjčeném voze by nebyla ta správná cesta. „Kdybychom se vrátili, určitě ne s Ivecem, které jsme měli. Absolutně nestačí. Adam s ním ale měl při porovnání rychlejší časy než Lucas Hahn, má to pořád v paži, to se nezapomíná.“
Sám stvořitel Buggyry Koloc v Mostě chyběl, závodil totiž na rallye Baja Poland, kde startovala i jeho dcera Aliyyah. Jeho slovo bude nejspíš hlavní.
„Rozhodne vedení, rada starších,“ prozradil Kalivoda, mile překvapený z přivítání v Mostě. „Lidi na nás přišli. Bavili jsme se, že zájem o nás je, takže návrat podle mě smysl dává. Jen nechceme jezdit páté šesté místo. Kdybychom se chtěli účastnit v příští nebo dalších sezonách, fanoušci by si zasloužili slyšet českou hymnu, nebo aspoň vidět Adama na pódiu. A tomu bychom měli podřídit techniku.“