Lacko: Motorsport býval jako box, dnes už není. Dakar nechci jet, bolí to

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  10:54
Pro letošek se zkušený závodník Adam Lacko stal obojživelníkem – v autě se bude prohánět v terénu, v tahači po asfaltu při epizodním comebacku do evropského šampionátu. A co legendární Dakar? Pilot Buggyry se mu zatím brání jako vegetarián steaku.
Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů. Adam Lacko. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

26 fotografií

„Dakar v kamionu bolí!“ směje se čtyřicátník, který se na konci prázdnin představí v Mostě při Czech Truck Prix. Jako evropský šampion z roku 2017 si předtím střihne i Nürburgring. A hlavně osedlá terénní speciál Revo v rallye.

Umíte si představit sám sebe v dakarském kamionu?
Umím. Letos jsme byli jako Buggyra testovat v Bělé pod Bezdězem a Martin Šoltys říká: Pojď, já tě svezu! Já se zařekl, že do té tatry už nevlezu, ale zase mě ukecali. A stačilo mi asi pět minut a zase jsem zopakoval, že teď už do toho fakt nevlezu. Klobouk dolů, že v něm vydrží čtrncát dnů sedět a drncat se v tom písku.

Takže Dakar a vy?
Vůbec! Vždycky použiju slovíčko zatím, ale už jsem to řekl mockrát, jsem na to moc pohodlný. Dva týdny drncání? Ne, děkuju. Nikdy neříkej nikdy, možná mě nadchnou třídenní soutěže s revem, že opravdu změním názor. A třeba se někdy ukážu i na Dakaru.

Co by se muselo změnit?
Je to o mém vnitřním pocitu. Kdybych se Dakaru účastnil s odporem, nemůžu nic zajet. Musíte tam jet s radostí a chtíčem, který třeba ve mně vyroste. Dakar je Mekka rallye, nejvíc, co může být v rallyecrossových nebo autocrossových soutěžích, ale musím k tomu teprve dospět, dozrát.

Když vás Šoltys povozil, potřeboval jste pytlík na zvracení?
To ne, ale strašně to bolí!

A jak se vám líbí terénní speciál Revo Red-Lined T1+?
Zážitků z testů mám hodně, zkušeností málo. Je to pro mě velká neznámá. Těším se na první závody, musím k tomu přistupovat s respektem. Určitě nečekám, že bych hned začal perlit, asi budu rád, když vůbec dojedu. Nedovedu si představit v tom autě sedět celý den, poskakovat. Jsem opravdu zvědavý.

Jak se s tím jezdí?
Je to neskutečné. Tam, kde normální člověk před dírou ubere plyn, se naopak přidá. A ono to udělá drc drc a jede to dál. Kolikrát mě to bolí za auto, ale všichni říkají: Je to dobrý, přidej! Já na to aha, tak já přidám. Neskutečné, co vydrží. Radí mi Martin Koloc, jeho dcera Aliyyah i David Vršecký. Informace nasávám, potřebuju to zažít a navnímat, odjezdit kilometry.

A co nebezpečí a vaše obavy?
Patří to k motorsportu. V rallye klobouk dolů přede všemi, jak lítají mezi stromy. Tady to je podobné, možná trochu bezpečnější. Nejede to tak rychle jako WRC, ale snadné to není. Je to pro mě další životní výzva v motoristickém životě.

A jak se sžíváte s navigátorem, když vám do řízení najednou někdo mluví?
Premiéru jsem měl nedávno, přiletěl i můj navigátor Mirko – Ital. Měl jsem strach, co bude, když mi do toho někdo bude kecat. Když mě to štve v GT nebo v tahači, tak dělám, že neslyším, nebo zesílím rádio a mám klid. (smích) Tady jsem na navigátorovi závislý, asi to bez něj nepůjde. Měl jsem strach, jestli budu schopný vnímat, ale myslím, že jsme si sedli. Zkoušel mě: Jedeme rovně, najednou doleva, teď doprava. I když se člověk soustředí na jízdu, byl jsem schopen ho poslouchat. Takže to bylo dobré. Myslím, že na prvních závodech by to mohlo klapnout, nějak to odkroužíme.

Mluvili jste anglicky?
Italsky bych mu asi taky rozuměl, to by nebyl problém, v Itálii jsme se synem pořád na závodech. A já tam vyrůstal. Ale ta angličtina je větší jistota.

Vracíte se i do tahačů. Máte stále ostré lokty jako dříve?
Nemám je otupené, ale FIA (Mezinárodní automobilová federace) zase přitvrdila. Lokty budeme muset stáhnout víc, než jsme zvyklí. Teď jsou i tahače gentleman sport, že se nesmíme moc dotýkat. Kdysi to bylo jako box, o velkých soubojích, teď musíme být opatrnější.

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Aby bylo méně kolizí?
FIA se snaží jít zelenou a bezpečnou cestou, čím dál víc hlídá, abychom do sebe nešťouchali a nebourali. Z pohledu diváka je to možná méně zajímavé, ale auta aspoň přijedou do depa vcelku a vypadají pořád jako tahač. Protože v dřívějších dobách jsme dokončili závod a zůstala z toho jen kostra, že nešlo skoro poznat, co to je.

Do evropského seriálu tahačů zasáhnete na Nürburgringu a v Mostě. Co to pro vás znamená?
Bylo to překvapení i pro mě, když mi Honza Kalivoda (manažer Buggyry) jednoho krásného dne zavolal: Ádiku, co bys řekl, že bys zase jel tahače na zkoušku? Je to kategorie, ve které jsem dosáhl nejvýš, stal jsem se mistrem Evropy. Pro mě jsou trucky celoživotní srdcovka. Kolikrát jsem v různých disciplínách byl vicemistr, druhý vicemistr, ale první místo mi vždycky uteklo, někdy o bod, někdy o pět. V tahačích se mi to povedlo, i když kolem zlata jsem taky dlouho brouzdal. Hodněkrát jsem byl druhý, třetí. Jsem rád, že mám možnost letos se zase sklouznout.

A navíc před domácím publikem, které vás zbožňuje.
To je pro mě fakt nejdůležitější. Máme to v Mostě moc rádi. Už jen díky fanouškům, atmosféře, kamarádům, sponzorům. Na zdejším okruhu jsme prostě doma.

Seděl jste během tříleté pauzy někdy v tahači?
Nebylo kde, nebylo kdy. Až teď při testování jsem se trochu rozkoukal. S Ivekem jsem trošku bojoval, protože je to fakt úplně jiný koncept. Když jsem sedl do svého starého auta, hned jsem tam šoupl dobrý čas, tak jsem si říkal – je to jako jízda na kole, nezapomíná se to, musíme to jen doladit.

Iveco nemá čumák, jak jste byl zvyklý z Buggyry, jaký to je rozdíl pro jezdce?
V Buggyře sedíme za koly a motor máme pod sebou. Tady sedíme lehce před nebo na kolech a motor máme za sebou. Celé rozložení váhy je jinačí. Zadek je strašně lehký proti naší Buggyře. Zprvopočátku je to nestabilní, ale člověk se adaptuje. A zrychluje. Uvidíme, v čem budu nakonec startovat.

I pohled z auta je jiný.
I na to si musíte zvyknout, že před sebou nemáte čumák. A když jedete do zdi, musíte schovat nohy. (smích) Pamatuji si to z dřívějška. Já už jezdil s krátkým autem, bezčumákovým, s renaultem, manem. Zkušenosti mám, ale trošku jsem to zapomněl, protože jsem jezdil s Buggyrou.

Jak se změnila konkurence v evropském šampionátu tahačů?
Jsou tu stálice, pořád se tady motají stejné obličeje. A nikdo z rychlých nepřibyl, musím mezi ně zpátky vklouznout, zařadit se mezi ty nejlepší.

Budete zase bojovat o pódium?
Já bych v tom byl trošku opatrný. Kdybychom byli do pátého místa, byl bych spokojený.

Co na váš comeback říká rodina?
Klukovi je třináct, malá se těšila stejně jako on. Vyrůstali v tahačích od narození. Nikymu byl snad měsíc a půl, když byl na svých prvních závodech. Zrovna na Nürburgringu. Máme to rádi celá rodina. Jezdíme po mých závodech, teď i synových, zrovna má motokáry poblíž Říma. Jsme pořád ve smradu benzinu a teď zase nafty.

Sledoval jste loňský pokus dakarského krále Martina Macíka uspět v závodním tahači během zastávky evropského šampionátu v Mostě?
Snažil se, dal do toho maximum, ale asi měl jinou představu, že to bude jednodušší. Každý, kdo přichází do tahačů, si řekne: No jo, to jsou jen kamiony, zvládnu to. Ale pak se spálí. Je to tak specifické odvětví a kategorie, že když to člověk nemá zažité a navnímané, není to tak jednoduché zvládnout. To šlo vidět i na Martinovi. Je to výborný jezdec v Dakaru, ale sem přišel a byl z toho, chudák, asi hodně překvapený, co to je.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Struff vs. MichelsenTenis - - 24. 4. 2026:Struff vs. Michelsen //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Nava vs. VacherotTenis - - 24. 4. 2026:Nava vs. Vacherot //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 3.07
  • -
  • 1.36
Hurkacz vs. MusettiTenis - - 24. 4. 2026:Hurkacz vs. Musetti //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 4.35
  • -
  • 1.20
Griekspoor vs. DžumhurTenis - - 24. 4. 2026:Griekspoor vs. Džumhur //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.16
  • -
  • 5.00
Plíšková vs. SakkariováTenis - - 24. 4. 2026:Plíšková vs. Sakkariová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 0:0
  • 1.42
  • -
  • 2.82
Svrčina vs. CretuTenis - - 24. 4. 2026:Svrčina vs. Cretu //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.16
  • -
  • 5.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

24. dubna 2026  11:19

Lacko: Motorsport býval jako box, dnes už není. Dakar nechci jet, bolí to

Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů....

Pro letošek se zkušený závodník Adam Lacko stal obojživelníkem – v autě se bude prohánět v terénu, v tahači po asfaltu při epizodním comebacku do evropského šampionátu. A co legendární Dakar? Pilot...

24. dubna 2026  10:54

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha.

Svého kapitána po čtvrtém finále hájil. „Má těžkou roli, pere se s tím statečně,“ pronesl pardubický kouč Filip Pešán po prohře 2:4 na adresu Lukáše Sedláka, kterému třinečtí hokejisté nedají...

24. dubna 2026  10:44

Věřím, že jsme rychlejší než loni, líčí Pech před Šumavou. Nervózní zatím není

Václav Pech a Petr Uhel na Rally Hustopeče.

Se startovním číslem 6 v pátečních sedm hodin večer vyrazí plzeňský pilot Václav Pech se spolujezdcem Petrem Uhlem na Klatovský okruh, úvodní rychlostní zkoušku Rallye Šumava Klatovy 2026. Loni zde...

24. dubna 2026  10:27

Lutych–Bastogne–Lutych 2026: Trasa, favorité, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Tadej Pogačar slaví triumf na Lutych–Bastogne–Lutych.

V neděli je na programu cyklistického kalendáře nejstarší klasika Lutych–Bastogne–Lutych. Čtvrtý monument sezony nabídne opět souboj těch největších hvězd pelotonu včetně Tadeje Pogačara. Kdo si...

24. dubna 2026

Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Vyjádření amerických představitelů směrem k íránským fotbalistům pokračují. Ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce tamní reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti na mistrovství...

24. dubna 2026  9:52

S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

Český útočník Ondřej Beránek si kryje puk před finským obráncem Mikkem...

Rodina a kamarádi ho zasypali žádostmi o lístky, které z předprodeje zmizely za pár minut. Hokejový útočník Ondřej Beránek je na Vysočině doma a v páteční odvetě proti Rakousku bude pod drobnohledem.

24. dubna 2026  9:17

Český Woods? Historická kuriozita. Ale šance na zlaté zrnko je, říká Uhlík

Petr Uhlík, prezident České golfové federace.

Před rokem a měsícem se stal novým prezidentem České golfové federace. Přitom kolem golfu se Petr Uhlík pohybuje přes 40 let – hraje ho, šéfuje hřišti na Konopišti, předsedal kontrolní komisi,...

24. dubna 2026

Atlanta znovu zdolala Knicks o bod, Toronto ukončilo nelichotivou sérii

Pivot Onyeka Okongwu z Atlanty zakončuje během zápasu proti New York Knicks.

Necelých 13 sekund zbývalo do konce poslední čtvrtiny, když C. J. McCollum trefil rozhodující střelu z odskoku a zařídil basketbalistům Atlanty vítězství 109:108 nad New Yorkem. V sérii prvního kola...

24. dubna 2026  8:48

Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem.

Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené...

24. dubna 2026  8:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Syn řezníka, co zářil za volantem. Kresta slaví jubileum, připomeňte si jeho kariéru

Automobilový závodník Roman Kresta. (duben 2026)

Roman Kresta, jediný český jezdec působící v zahraničním továrním týmu v rally, slaví 50. narozeniny. Prohlédněte si na unikátních fotografiích jeho mimořádnou kariérou, kterou provázely velké...

24. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.