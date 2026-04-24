„Dakar v kamionu bolí!“ směje se čtyřicátník, který se na konci prázdnin představí v Mostě při Czech Truck Prix. Jako evropský šampion z roku 2017 si předtím střihne i Nürburgring. A hlavně osedlá terénní speciál Revo v rallye.
Umíte si představit sám sebe v dakarském kamionu?
Umím. Letos jsme byli jako Buggyra testovat v Bělé pod Bezdězem a Martin Šoltys říká: Pojď, já tě svezu! Já se zařekl, že do té tatry už nevlezu, ale zase mě ukecali. A stačilo mi asi pět minut a zase jsem zopakoval, že teď už do toho fakt nevlezu. Klobouk dolů, že v něm vydrží čtrncát dnů sedět a drncat se v tom písku.
Takže Dakar a vy?
Vůbec! Vždycky použiju slovíčko zatím, ale už jsem to řekl mockrát, jsem na to moc pohodlný. Dva týdny drncání? Ne, děkuju. Nikdy neříkej nikdy, možná mě nadchnou třídenní soutěže s revem, že opravdu změním názor. A třeba se někdy ukážu i na Dakaru.
Co by se muselo změnit?
Je to o mém vnitřním pocitu. Kdybych se Dakaru účastnil s odporem, nemůžu nic zajet. Musíte tam jet s radostí a chtíčem, který třeba ve mně vyroste. Dakar je Mekka rallye, nejvíc, co může být v rallyecrossových nebo autocrossových soutěžích, ale musím k tomu teprve dospět, dozrát.
Když vás Šoltys povozil, potřeboval jste pytlík na zvracení?
To ne, ale strašně to bolí!
A jak se vám líbí terénní speciál Revo Red-Lined T1+?
Zážitků z testů mám hodně, zkušeností málo. Je to pro mě velká neznámá. Těším se na první závody, musím k tomu přistupovat s respektem. Určitě nečekám, že bych hned začal perlit, asi budu rád, když vůbec dojedu. Nedovedu si představit v tom autě sedět celý den, poskakovat. Jsem opravdu zvědavý.
Jak se s tím jezdí?
Je to neskutečné. Tam, kde normální člověk před dírou ubere plyn, se naopak přidá. A ono to udělá drc drc a jede to dál. Kolikrát mě to bolí za auto, ale všichni říkají: Je to dobrý, přidej! Já na to aha, tak já přidám. Neskutečné, co vydrží. Radí mi Martin Koloc, jeho dcera Aliyyah i David Vršecký. Informace nasávám, potřebuju to zažít a navnímat, odjezdit kilometry.
A co nebezpečí a vaše obavy?
Patří to k motorsportu. V rallye klobouk dolů přede všemi, jak lítají mezi stromy. Tady to je podobné, možná trochu bezpečnější. Nejede to tak rychle jako WRC, ale snadné to není. Je to pro mě další životní výzva v motoristickém životě.
A jak se sžíváte s navigátorem, když vám do řízení najednou někdo mluví?
Premiéru jsem měl nedávno, přiletěl i můj navigátor Mirko – Ital. Měl jsem strach, co bude, když mi do toho někdo bude kecat. Když mě to štve v GT nebo v tahači, tak dělám, že neslyším, nebo zesílím rádio a mám klid. (smích) Tady jsem na navigátorovi závislý, asi to bez něj nepůjde. Měl jsem strach, jestli budu schopný vnímat, ale myslím, že jsme si sedli. Zkoušel mě: Jedeme rovně, najednou doleva, teď doprava. I když se člověk soustředí na jízdu, byl jsem schopen ho poslouchat. Takže to bylo dobré. Myslím, že na prvních závodech by to mohlo klapnout, nějak to odkroužíme.
Mluvili jste anglicky?
Italsky bych mu asi taky rozuměl, to by nebyl problém, v Itálii jsme se synem pořád na závodech. A já tam vyrůstal. Ale ta angličtina je větší jistota.
Vracíte se i do tahačů. Máte stále ostré lokty jako dříve?
Nemám je otupené, ale FIA (Mezinárodní automobilová federace) zase přitvrdila. Lokty budeme muset stáhnout víc, než jsme zvyklí. Teď jsou i tahače gentleman sport, že se nesmíme moc dotýkat. Kdysi to bylo jako box, o velkých soubojích, teď musíme být opatrnější.
Aby bylo méně kolizí?
FIA se snaží jít zelenou a bezpečnou cestou, čím dál víc hlídá, abychom do sebe nešťouchali a nebourali. Z pohledu diváka je to možná méně zajímavé, ale auta aspoň přijedou do depa vcelku a vypadají pořád jako tahač. Protože v dřívějších dobách jsme dokončili závod a zůstala z toho jen kostra, že nešlo skoro poznat, co to je.
Do evropského seriálu tahačů zasáhnete na Nürburgringu a v Mostě. Co to pro vás znamená?
Bylo to překvapení i pro mě, když mi Honza Kalivoda (manažer Buggyry) jednoho krásného dne zavolal: Ádiku, co bys řekl, že bys zase jel tahače na zkoušku? Je to kategorie, ve které jsem dosáhl nejvýš, stal jsem se mistrem Evropy. Pro mě jsou trucky celoživotní srdcovka. Kolikrát jsem v různých disciplínách byl vicemistr, druhý vicemistr, ale první místo mi vždycky uteklo, někdy o bod, někdy o pět. V tahačích se mi to povedlo, i když kolem zlata jsem taky dlouho brouzdal. Hodněkrát jsem byl druhý, třetí. Jsem rád, že mám možnost letos se zase sklouznout.
A navíc před domácím publikem, které vás zbožňuje.
To je pro mě fakt nejdůležitější. Máme to v Mostě moc rádi. Už jen díky fanouškům, atmosféře, kamarádům, sponzorům. Na zdejším okruhu jsme prostě doma.
Seděl jste během tříleté pauzy někdy v tahači?
Nebylo kde, nebylo kdy. Až teď při testování jsem se trochu rozkoukal. S Ivekem jsem trošku bojoval, protože je to fakt úplně jiný koncept. Když jsem sedl do svého starého auta, hned jsem tam šoupl dobrý čas, tak jsem si říkal – je to jako jízda na kole, nezapomíná se to, musíme to jen doladit.
Iveco nemá čumák, jak jste byl zvyklý z Buggyry, jaký to je rozdíl pro jezdce?
V Buggyře sedíme za koly a motor máme pod sebou. Tady sedíme lehce před nebo na kolech a motor máme za sebou. Celé rozložení váhy je jinačí. Zadek je strašně lehký proti naší Buggyře. Zprvopočátku je to nestabilní, ale člověk se adaptuje. A zrychluje. Uvidíme, v čem budu nakonec startovat.
I pohled z auta je jiný.
I na to si musíte zvyknout, že před sebou nemáte čumák. A když jedete do zdi, musíte schovat nohy. (smích) Pamatuji si to z dřívějška. Já už jezdil s krátkým autem, bezčumákovým, s renaultem, manem. Zkušenosti mám, ale trošku jsem to zapomněl, protože jsem jezdil s Buggyrou.
Jak se změnila konkurence v evropském šampionátu tahačů?
Jsou tu stálice, pořád se tady motají stejné obličeje. A nikdo z rychlých nepřibyl, musím mezi ně zpátky vklouznout, zařadit se mezi ty nejlepší.
Budete zase bojovat o pódium?
Já bych v tom byl trošku opatrný. Kdybychom byli do pátého místa, byl bych spokojený.
Co na váš comeback říká rodina?
Klukovi je třináct, malá se těšila stejně jako on. Vyrůstali v tahačích od narození. Nikymu byl snad měsíc a půl, když byl na svých prvních závodech. Zrovna na Nürburgringu. Máme to rádi celá rodina. Jezdíme po mých závodech, teď i synových, zrovna má motokáry poblíž Říma. Jsme pořád ve smradu benzinu a teď zase nafty.
Sledoval jste loňský pokus dakarského krále Martina Macíka uspět v závodním tahači během zastávky evropského šampionátu v Mostě?
Snažil se, dal do toho maximum, ale asi měl jinou představu, že to bude jednodušší. Každý, kdo přichází do tahačů, si řekne: No jo, to jsou jen kamiony, zvládnu to. Ale pak se spálí. Je to tak specifické odvětví a kategorie, že když to člověk nemá zažité a navnímané, není to tak jednoduché zvládnout. To šlo vidět i na Martinovi. Je to výborný jezdec v Dakaru, ale sem přišel a byl z toho, chudák, asi hodně překvapený, co to je.