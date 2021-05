Portugalskou kvalifikaci si podmanil Mercedes, Bottas porazil Hamiltona o 7 tisícin

„Je to skvělé být zase na pole position. Cítím, že už je to nějaký čas, co jsem na ní byl naposledy. První dva závody navíc nebyly zdařilé. Tým ale celý víkend tvrdě pracoval a máme do nedělního závodu dobrou pozici,“ řekl před televizními mikrofony Bottas.

Pro finského pilota Mercedesu, který minulý závod v Imole nedokončil kvůli kolizi s Georgem Russellem, půjde o 17. start z prvního místa. Stal se ve třetím závodě letošní sezony i třetím různým pilotem na prvním místě.

O triumfu Bottas rozhodl už svou první jízdou v závěrečné části zásluhou času 1:18,348. Hamilton sice byl hned za ním jen o 0,007 sekundy horší, při následném druhém pokusu však už nezrychlil a na trojciferné jubileum si bude muset ještě počkat.

„Nebylo to z mé strany nejpovedenější kolo, ale dal jsem do něj vše. Nečekali jsme, že tu získáme oba přední řadu, takže za to musíme být rádi,“ přiznal Hamilton.

Mercedesy tak v den 27. výročí tragické smrti Ayrtona Senny navázaly na páteční povedené tréninky, kdy oba jejich jezdci stanuli na čelních příčkách. Verstappen sice pak vyhrál sobotní třetí trénink, o svůj nejrychlejší čas při prvním pokusu ale přišel kvůli překročení traťových limitů. Při následném druhém útoku pak na vítězného Bottase ztratil 0,398 sekundy.

„Nejelo se mi v kvalifikaci dobře. Měl jsem problémy s přilnavostí a nebylo to ideální. I tak jsem si byl jistý, že zajedu dobré poslední kolo, jenže v závěrečném sektoru se mi připletl do cesty cizí vůz (Sebastian Vettel). Stálo mě to nějaký čas, ale nedá se nic dělat. Věřím, že můžeme s mercedesy v závodě dál bojovat,“ uvedl Verstappen.

Hned za ním bude v neděli startovat jeho kolega z Red Bullu Sergio Pérez. Povedená kola zajeli rovněž Carlos Sainz ve Ferrari a Esteban Ocon s Alpine, kteří skončili na pátém respektive šestém místě.

Z první fáze kvalifikace překvapivě nepostoupil Daniel Ricciardo z McLarenu a odstartuje jako šestnáctý. Hned za ním bude i Lance Stroll, který v týmu Aston Martin skončil poprvé v sezoně hůř než jeho parťák Vettel. Ten naopak zahájí závod z 10. místa, do závěrečné části kvalifikace se dostal poprvé od srpna 2020.

Velká cena Portugalska odstartuje v neděli v 16:00.