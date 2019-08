Nevydařená kvalifikace. Češi odstartují GP Británie ze zadních řad

Velká cena Británie silničních motocyklů Kvalifikace na závod mistrovství světa v Silverstonu Moto3: 1. Arbolino 2:11,631, 2. Dalla Porta (oba It./Honda) -0,079, 3. R. Fernández (Šp./KTM) -0,481, ...24. Salač, 29. Kornfeil (oba ČR/KTM) - nepostoupili do 2. části kvalifikace. Moto2: 1. Á. Márquez (Šp./Kalex) 2:04,374, 2. Navarro (Šp./Speed Up) -0,043, 3. A. Fernández (Šp./Kalex) -0,213.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 1:58,168, 2. Rossi (It./Yamaha) -0,428, 3. Miller (Austr./Ducati) -0,434, ...22. Abraham (ČR/Ducati) - nepostoupil do 2. části kvalifikace.