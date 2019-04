Kvalifikaci v Baku vyhrál Bottas před Hamiltonem, Leclerc havaroval

Leclerc přitom na městském okruhu v Baku ovládl s velkým náskokem všechny tréninky, ale ve druhé části kvalifikace vrazil v zatáčce u hradní věže do bariéry a ulomil pravé přední kolo. Do závěrečných jízd už proto nezasáhl a do závodu vyjede až z deváté pozice.

Bottas si pro druhou pole position v sezoně dojel časem 1:40,495 a Hamiltona porazil o 59 setin. Vettel sice jako jediný dokázal v trénincích držet s Leclercem krok, ale ani on rychlost Ferrari nakonec nepotvrdil a za Bottasem zaostal o tři desetiny. Čtvrtý byl Max Verstappen z Red Bullu.

Mercedes je tak v ideální pozici zaútočit na čtvrtý double v sezoně. Jeho jezdci ovládli všechny tři dosavadní závody v sezoně, což se naposledy povedlo Williamsu v roce 1992. Bottas vyhrál v Austrálii a následující Velké ceny v Bahrajnu a Číně patřily Hamiltonovi. Kdyby Mercedes ovládl i nedělní závod, napodobil by výkon Ferrari, které jako jediné dokázalo v roce 1952 vyhrát čtyři první závody v sezoně.

Kromě Leclercovy nehody výrazně protáhla kvalifikaci i nehoda Roberta Kubicy, který havaroval ve stejném místě jako pilot Ferrari. Stáj Williams tak neprožívá povedený závod, protože první páteční trénink byl zrušen poté, co vůz druhého jezdce britského týmu George Russela poškodil uvolněný kryt kanálu a nováček kvůli tomu vynechal druhý trénink.