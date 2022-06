Podmol vysekl v karlovarské aréně dvojité salto na motorce

V KV Areně létali jezdci na motorkách, kolech nebo na koloběžkách. Přední freestyle sportovci předváděli své nejtěžší triky, některé z nich skočili z rampy zcela poprvé. „Tolik kluků překonávalo sebe sama, že to bylo až neskutečné. Arena několikrát stála na nohou a jela se mexická vlna. Byl to nezapomenutelný večer,“ dodal Podmol, který se svým dakarským speciálem předvedl salto. Jeho bratr Filip kontroval zase dvojitým saltem na motorce.

„Trénoval jsem na to, ale vždycky je to velmi těžký a nebezpečný trik. Atmosféra v hale mě ale pořádně vyhecovala. Nečekali jsme takové reakce na podpisových akcích, lidi nám gratulovali se slzou v oku a vyprávěli, jak měli neustále husinu,“ popisoval Filip Podmol, který se freestyle motokrosu naplno věnuje a v příštím roce by měl absolvovat kompletní program světového šampionátu.

Silných momentů bylo mnohem více. Teprve šestnáctiletý Richard Bábek dal zcela poprvé salto na motorce, František Máca ukázal divákům zase salto vpřed. Překonávali se také akrobaté na kolech, kteří dávali další složité triky se salty. A zcela poprvé ukázal na veřejnosti trik 720 backflip Richard Zelinka, mistr světa na koloběžce. Šlo o salto dopředu s dvojitým vrutem. V akci byli také rakouští nebo maďarští freestyle sportovci. K vidění byly rovněž filmové vizitky sportovců.

Momentka z motoristické show v karlovarské KV Areně

„Chtěli jsme, aby diváci znali příběhy našich kluků, aby pochopili, jaké překážky museli překonávat na své cestě. To sportovce s lidmi ještě více propojilo a o to více jim začali fandili. Myslím, že to některé diváky mohlo také pořádně namotivovat,“ tvrdil Podmol, mistr světa a několikanásobný medailista z prestižních X-Games. „I když několik pádů bylo, nikoho z nich neodvezla sanitka. Všichni totiž jezdili opravdu na hraně, v euforii.“

Další show mají bratři Podmolové se svoji skupinou na programu 23. července, kde budou triky předvádět společně s driftujícími auty z party Furt Bokem.