Roman Kresta, jediný český jezdec působící v zahraničním továrním týmu v rally, slaví 50. narozeniny. Prohlédněte si na unikátních fotografiích jeho mimořádnou kariérou, kterou provázely velké úspěchy stejně jako nehody.
Svůj první závod Roman Kresta absolvoval v osmnácti v roce 1994 na Horácké rally v Třebíči ve Škodě Favorit. Po sezonách s favoritem a následně s felicií se v roce 2000 stal továrním jezdcem Škody Motorsport. První dvě soutěže ve Škodě Octavii WRC nedokončil, třetí start v Českém Krumlově proměnil v první triumf. Ve stejném roce získal titul mistra republiky, což o rok později zopakoval.
Během působení ve Škodě Motorsport mohl využít rady bývalého mistra světa Stiga Blomqvista, který se škodovkou rovněž závodil. Švédský šampion, se ukázal na testu nedaleko Krestovy rodné Trnavy.
V roce 2002 Kresta usiloval o vítězný hattrick na domácí Barum rally. Těsný souboj o vítězství Italem Renatem Travagliou nedotáhl do úspěšného konce, tři zkoušky před cílem havaroval a skončil v potoce.
Sezonu 2003 strávil za volantem špičkového Peugeotu 206 WRC francouzské stáje Bozian, která úzce spolupracovala s tehdy dominantním továrním týmem Peugeot. Šéf týmu Jacky Bozian byl na závodech k vidění s charakteristickým doutníkem. Na konci roku Kresta získal svůj první bod v mistrovství světa, ve Walesu dojel osmý.
Pro rok 2005 se Roman Kresta stal továrním jezdcem týmu Ford. Na začátku sezony proto nemohl chybět na tradičním fotografování stálých jezdců WRC před monackým kasinem.
Premiérový start s Fordem Focus WRC provázela nervozita, výsledkem bylo osmé místo. Podél trati přitom nechybělo spoustu českých fanoušků.
Od začátku kariéry až do roku 2005 byl Krestovým tradičním navigátorem Jan Tománek. Nikdo z Čechů nemá na svém kontě tolik startů v mistrovství světa jako on. Dohromady jich napočítal 120. V historické tabulce mu patří 26. místo. Rekordmanem je Fin Miikka Antilla s 220 starty.
S fordem zvládl patnáct soutěží. Nezávodil jenom na Novém Zélandu, protože během testovací zkoušky před startem zničil svůj ford natolik, že nešel opravit.
Tovární tým Ford dlouhé roky vedl Malcolm Wilson. Krestovým kolegou byl Fin Toni Gardemeister, s nímž se předtím potkal také ve Škodě Motorsport.
Během angažmá u Fordu Kresta dojel dvakrát pátý, což v tu dobu byly nejlepší české výsledky ve WRC. Poprvé se mu to podařilo na Korsice a pak o týden později v Katalánsku.
V roce 2006 zůstal u Fordu, ale jenom jako testovací jezdec. Působil v roli „špiona“ dvojnásobného mistra světa Marcuse Gronholma, kterého svezl během exhibiční akce v týmovém sídle.
Roman Kresta je synem řezníka, ale toto povolání ho nikdy nelákalo. Zvlášť když viděl, jak jeho otec vstával v jednu ráno a šel na jatka. Pomáhal mu při zabijačkách, ale raději se „vrtal“ v autech.
Vedle účasti v britském mistrovství a vývoji vozu nižší kategorie Kresta startoval v roce 2006 na domácí Barum rally. Za ovací nadšených diváků vybojoval své třetí vítězství.
Vedle rally si stejně jako řada dalších automobilových závodníků zahrál hokej. Při jedné exhibici ve Zlíně se potkal s extraligovým gólmanem Jakubem Sedláčkem.
V roce 2008 měl jednu z největších havárií své kariéry. Stala se při Barum rally na Pindule, totálně zničil peugeota.
Zejména v rodném Zlíně jej fanoušci zbožňovali a nevynechali jedinou příležitost získat jeho podpis.
V závěrečné fázi kariéry Krestu navigoval zkušený spolujezdec Petr Gross, který se kvůli spolupráci přestěhoval z Mladé Boleslavi do Luhačovic.
Ve svém vlastním týmu se nemohl obejít bez spolupráce se svou ženou Janou, která se starala nejenom o catering.
Poslední závod v kariéře si Roman Kresta připsal v roce 2017 na Barum rally. Rozloučil se stylově, dojel bronzový.
Roman Kresta v současné době staví ve svých dílnách v Luhačovicích unikátní supersport Praga Bohema, jehož základní cena je 1,5 milionu eur.
Krestův syn Patrik si namísto motorismu vybral florbal. Kresta pomáhá jako asistent trenéra, s klubem Zlín Lions postoupili do první ligy.
