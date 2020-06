Nákaza koronavirem? Závody formule 1 se stejně pojedou

Vedení seriálu v úterý oznámilo, že sezona odstartuje s téměř čtyřměsíčním zpožděním 5. července v rakouském Spielbergu.

Chase Carey

„Doporučujeme týmům, aby zavedly takový postup, že pokud bude někdo muset do karantény, může být izolován v hotelu a nahradí ho někdo jiný. Když se nakazí jezdec, tým může využít náhradního,“ řekl Carey. Podle něj by nebyl závod zrušen ani v případě, že by se ho nemohl zúčastnit některý z týmů.

Sezona F1 měla začít v polovině března v Melbourne, ale na poslední chvíli byla před úvodními tréninky zrušena kvůli onemocnění jednoho člena McLarenu covidem-19.

Zástupci MS v úterý zveřejnili přepracovaný kalendář, jenž zatím obsahuje osm závodů, které se budou konat minimálně zpočátku bez diváků.

Účastníci seriálu se budou přepravovat charterovými lety a v dějištích Velkých cen se budou vyhýbat kontaktu s místními. Manuál s návodem, jak se chovat, má přes 80 stran. Desítka týmů by měla při závodech fungovat s maximálně 80 lidmi místo obvyklých více než 130.