Šéf McLarenu: Formule 1 může kvůli koronaviru přijít až o čtyři týmy

Nová sezona formule 1 měla odstartovat v polovině března, ale úvodní závod v Austrálii byl stejně jako Velká cena Monaka zrušen. Dalších šest závodů bylo odloženo a zatím není jasné, kdy ročník odstartuje. Podle provizorního kalendáře je nejbližším závodem na programu Velká cena Kanady 14. června.

Formule kvůli nákaze covid-19 odložila chystané změny technických pravidel z roku 2021 na 2022 a stáje také v následujícím ročníku pojedou se stejnými vozy jako letos. Podle Browna je však potřeba učinit další mnohem razantnější změny.

„Ptáte se, jestli kvůli tomu, co se právě děje ve světě, můžeme přijít o dvě stáje? Ano,“ řekl v rozhovoru pro server BBC Brown. „Dokonce si myslím, že můžeme přijít o čtyři týmy, pokud neuděláme ty správné kroky,“ prohlásil osmačtyřicetiletý Američan.

Vedení formule 1 by mělo dnes projednávat možná úsporná opatření. Jedním z nich je i omezení rozpočtu stájí na 150 milionů dolarů v příští sezoně, které mělo původně činit 175 milionů. Podle Browna je však nutné snížit částku dokonce až na sto milionů. Stále by však platilo, že do rozpočtu se některé položky - jako například platy jezdců - nepočítají.

„Všichni souhlasili se 150 miliony, ale většina stájí včetně jedné z těch největších, je připravená jít i výrazně pod 150 milionů,“ uvedl bez dalšího upřesnění Brown. Podle BBC by měl s dalším snížením rozpočtu souhlasit mistrovský Mercedes, zatímco Ferrari a Red Bull tomu nakloněny nejsou.