Kornfeil je po operaci klíční kosti připraven závodit v Jerezu

„Jsem až překvapený, jak rychle se vše zahojilo. Je to bomba. Uvidíme, co to udělá na motorce, ale zatím jsme spokojený,“ řekl Kornfeil.

Přestože mu lékaři po operaci sdělili, že doba léčby bude šest týdnů, Kornfeil osm dnů po zákroku začal trénovat. „Nejdříve hlavně na spinneru, aby se točily nohy. Ruce jsem nejel. Teď jsem přesně 14 dní po operaci a jsem spokojený. Ještě jdu před odletem na rentgen, ale věřím, že budu stoprocentně připravený,“ uvedl Kornfeil, jenž plánuje, že si ještě v Česku zajezdí na motocyklu.

Klíční kost má zpevněnou titanovou destičkou a šesti šrouby, ale nic jej nebolí. „Vše funguje, už jsem dělal i kliky. A bez bolesti,“ pochvaloval si Kornfeil, jenž plánuje jezdit se zafixovaným ramenem. „Nechal jsme si proto i ušít větší kombinézu, abych si tam mohl pod to něco dát. Uvidíme, co to bude dělat při delší zátěži v závodě. Důležité bude hlavně nespadnout,“ řekl Kornfeil, který letos získal v MS v kategorii Moto3 jen šest bodů.