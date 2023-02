König chce ve druhé plnohodnotné sezoně v superbikovém MS bodovat

„Na body jsme už v minulé sezoně dosáhli a nevidím důvod, proč bychom je nemohli vybojovat letos,“ řekl König. „Samozřejmě, jsem závodník a nejraději bych vyhrával. Musím být ale nohama na zemi. Konkurence je nabitá, ale to nemá cenu stále opakovat. Budu dělat vše pro to, abych na body dosáhl,“ uvedl.

König do superbikového MS naplno naskočil jako nejmladší jezdec ve startovním poli před rokem a jeho hlavním úkolem bylo se postupně zlepšovat, což se mu dařilo. „Na začátku Oliver ztrácel asi jeden a půl minuty na vítěze a v průběhu roku se ztráta lineárně snižovala, což bylo to, co jsme chtěli vidět. Na konci sezony se dostal pod dvě vteřiny (na kolo),“ řekl jezdcův manažer Miloš Čihák.

Zároveň si ale König i Čihák uvědomují, že ve druhé polovině sezony nebylo vše ideální. I proto nastaly v týmu změny a König bude mít nyní k ruce nového technického ředitele Thomassa Noccioliho a české mechaniky Michala Kněžínka a Lukáše Poršeho.

„Už na testech se ukázalo, že zlepšovat výsledky chtějí i všichni ostatní a nejsem jediný, kdo tahá za lano jako v minulé sezoně,“ řekl König. „V minulé sezoně bylo od poloviny cítit, že spolupráce se šéfmechanikem není ideální. Jak Oliver zrychloval, bylo potřeba pracovat i na technice, ale motorka se neměnila,“ doplnil jej Čihák. S příchodem Noccioliho prý bude vše jiné. „Nebude mi mazat med kolem pusy, řekne mi vše přímo,“ těšil se König.

Nová sezona MS začne poslední únorový víkend v Austrálii. „Už se těším. Ještě před závody nás čekají testy, kterou budou první měřítko, jak na tom jsme. Jedny (testy) v Jerezu máme za sebou a připadal jsem si o něco silnější než loni. Phillip Island je navíc jedna z mých oblíbeným tratích, zajel jsem tam nejlepší výsledek v superbicích,“ připomněl König 14. místo v posledním závodě předešlé sezony.

V prvních dvou Velkých cenách se ale pražský rodák bude muset obejít ještě bez nového motocyklu. „Superbiková motorka vypadá už pár let stejně, ale samozřejmě se vyvíjí. Jak se vyvíjí pneumatiky, tak se tomu uzpůsobuje podvozek a další důležité komponenty. Jedna z našich podmínek ve smlouvě je, aby Oliver dostal nový rám, podvozek, brzdy. Bohužel je ale Kawasaki nestačí dodat do prvního závodu a bude je mít k dispozici až od třetího,“ řekl Čihák. Pouze nové brzdy bude mít k dispozici již v Austrálii.