Motocyklový jezdec König končí po dvou letech v superbikovém MS

„Na stole byla velmi zajímá možnost v superbikovém týmu se silným týmovým kolegou. Bohužel se nepodařilo dojednat potřebné finance. Opouštíme tak třídu superbiků, ale rádi bychom zůstali v tomto prestižním motocyklovém šampionátu,“ uvedl Čihák v tiskové zprávě.

Prioritou pro Königa je vrátit se do Supersportů, ve kterých jezdil v letech 2020 a 2021. „Chceme se pokusit dostat se do konkurenceschopného týmu. Plně ukázat na kvalitním materiálu Oliverův talent a vrátit se zpátky do superbiků,“ řekl Čihák.

Zatímco v první sezoně v superbikovém MS získal König tři body, letos na to nenavázal a jeho maximem byla 16. místa.