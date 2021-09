Bývalý šampion Räikkönen se po sezoně rozloučí s formulí 1

„Tohle je má poslední sezona ve formuli 1. Rozhodl jsem se tak už v zimě. Nebylo to jednoduché, ale po téhle sezoně už bude čas dělat něco jiného,“ uvedl Räikkönen na sociální síti.

„I když sezona ještě neskončila, chci poděkovat rodině, všem mým týmům a každému, kdo se podílel na mé kariéře. A zvlášť všem skvělým fanouškům. Ve formuli 1 to pro mě sice skončí, ale život nabízí mnohem víc a já to chci zažít a užít si to,“ dodal nejstarší účastník světového šampionátu.



Mistrem světa se stal Räikkönen před 14 lety s vozem Ferrari. Předtím jezdil dlouho za McLaren, premiérovou sezonu strávil v týmu Sauber. V roce 2009 opustil nejen Ferrari, ale celý seriál F1 a vydal se do světa rallye. Po dvouleté pauze se do elitního šampionátu vrátil v barvách Lotusu. Po dvou sezonách ho znovu angažovalo Ferrari, za které jezdil dalších pět let.

Na titul už populární „Iceman“ nenavázal. Ještě před životním triumfem se v letech 2003 a 2005 stal vicemistrem světa. V letech 2008, 2012 a 2018 skončil v celkovém pořadí třetí.