Party, alkohol i titul mistra světa. Jak se loučil Iceman Räikkönen

Pro tisíce fanoušků bylo srdcervoucí vidět ho takhle.

Jak se plouží po okruhu v Abú Zabí, jak má nabouraný předek formule, jak mu nefungují brzdy. Kimi Räikkönen byl prvním pilotem, který v neděli ze závěrečného závodu sezony odstoupil.

Při svém úplně posledním startu kariéry.

Ve 27. kole mu přestala formule fungovat, ztratil nad ní kontrolu a opřel ji lehce do svodidel. Dojel ještě do boxů, přesto bylo jasno. Tady končí pouť jedné z velkých legend F1 posledních dvaceti let.

„To víte, i takový je občas náš sport. Tenhle výsledek mi ale celkové dojmy z kariéry vůbec nekalí,“ řekl pro BBC. „Je fajn, že to skončilo. Těším se na normální život. Děti to podle mě taky nebudou vnímat nějak moc emotivně, mají spoustu zajímavějších věcí na starosti. Teď jsou třeba rády na místě, kde je teplo a hezky a kde mají bazén.“

Kimi Räikkönen před posledním závodem kariéry v Abú Zabí.

Loučí se muž, kterého i přes třaskavou bitvu Maxe Verstappena s Lewisem Hamiltonem zvolili fanoušci v neděli Jezdcem dne.

Ne proto, co ve 42 letech předváděl na trati, spíš z nostalgie. Jen to dokazuje, jak velkou fanouškovskou základnu tenhle Fin má.

„Je hezké vidět, kolik fanoušků mi dnes projevilo respekt. Vlastně ani nevím, proč mě mají rádi. Možná proto, že jsem byl vždycky upřímný, byl jsem sám sebou,“ líčil.

To opravdu byl. Vlastně nikdy nebyl prototypem vítězného stroje typu Hamiltona. Nebyl tak disciplinovaný a soustředěný, aby se mohl stát vícenásobným mistrem světa.

Ale možná i proto ho fanoušci tak milovali, vždyť byl jedinečný. Odchází jako rekordman v počtu startů v F1, má jich 349.

Jistě, jeho konec kariéry možná trochu zapadl vzhledem k finálovému souboji o titul mistra světa, ale pokud to někomu nevadilo, byl to právě on. Vždyť on vždycky nesnášel publicitu a rozvitá odpověď na novinářskou otázku se rovnala zázraku.

„F1 bez médií by byl hotový ráj,“ napsal i v knize „Neznámý Kimi Räikkönen“.

A takový byl.

Hokej nebo auta?

Že bude automobilovým závodníkem, nebylo vždycky jasné.

Měl totiž blízko i k hokeji a v mládí měl problém vybrat si mezi těmito dvěma sporty. Lákaly ho oba a zároveň mu také oba šly.

Tušíte, co rozhodlo?

„Budíček,“ popisoval. „Kvůli hokejovým tréninkům jsem musel vstávat hodně brzo, což v motorsportu neexistovalo. Takže bylo rozhodnuto.“

Jeho první vzpomínka na závodění?

Je stará 32 let a Kimi v té době neměl ani řidičský průkaz. Bylo mu totiž deset, když se starou Ladou kličkoval kolem domu, kde si udělal takový menší okruh, přestože sotva dosáhl na pedály.

V téhle historicky významné závodní sérii byli jen dva účastníci: Kimi a jeho starší bratr Rami.

Kimi & Rami Räikkönen pic.twitter.com/HzEsPcZFIb — Kimi Räikkönen Fans (@iceman7news) December 10, 2014

„Ten okruh nebyl nijak dlouhý, ale mohli jsme objet dům, vyjet nahoru na kopec a zase zpátky. Jezdili jsme se starým žigulíkem, občas jsme narazili do stromu nebo do rohu domu, ale naši s tím byli v pohodě,“ vzpomínal. „Byli rádi, že děláme tohle a ne něco horšího třeba na nádraží.“

Postupně bylo jasné, že má přece jen větší talent než brácha.

A tak ho rodiče začali podporovat. Nepocházeli z bohatých poměrů, proto si táta našel tři zaměstnání, aby mohl se synem cestovat a financovat mu kariéru.

Bylo to potřeba, vždyť Räikkönen nebyl zrovna úspěšný student.

Mistrem světa o bod

Měl dyslexii, i tak ve škole propadal a učiliště už ani nedokončil. V 19 letech ale podepsal první velkou smlouvu a finance začal rodině vracet.

„Pozoroval jsem ho, jak si počíná v zatáčkách, a byl jsem úplně ohromený tím, jak dokázal auto řídit. Jak ho měl pod kontrolou. Přitom vypadal na čtrnáct let,“ popisoval manažer David Robertson.

V roce 1999 vyhrál zimní sérii formule Renault, o rok později znovu. Za dva roky vyhrál 57 procent závodů, do kterých nastoupil, a učinil důležitý krok směrem k formuli 1.

Přesně před 20 lety debutoval v Sauberu, ze kterého se přesunul do McLarenu, v němž se v dalších pěti sezonách stal dvakrát vicemistrem světa.

Pro rok 2007 podepsal smlouvu s Ferrari, kde to konečně přišlo. Stal se mistrem světa, o pouhý bod před Lewisem Hamiltonem a Fernandem Alonsem.

O tři roky později z formule na dva roky odešel. Jezdil rallye, objevil se i v americké sérii NASCAR.

Kimi Räikkönen v rallye

„Tohle mi pomohlo, abych se pak do formule vrátil a vydržel v ní tak dlouho. Ale i tak jsem často přemýšlel nad tím, že skončím,“ líčil.

Přesto v ní vydržel. Nejprve v Lotusu, pak dalších pět let ve Ferrari, na které navázaly tři roky v Alfě Romeo, kde ale bodoval jen v patnácti závodech, a letošní sezonu ukončil na šestnáctém místě s deseti body.

„Ale i tady jsem si to závodění užil, bavilo mě řešit problémy, které přicházely. Ten zbytek mě nikdy moc nebavil, ale je to součást formule 1,“ popisoval.

Party i 16 dní v kuse

Když byl v McLarenu, Ron Dennis mu vymyslel přezdívku Iceman, tedy Ledový muž. Asi málokoho podobná přezdívka vystihuje více než jeho.

Vysloužili si ji svým chladným, klidným přístupem úplně ke všemu. Chladný byl často také při rozhovorech, i když v posledních letech přece jen trochu rozmrzl a stal se sympatičtějším.

Kimi Räikkönen v barvách Ferrari.

„Je to opravdový charakter, užil jsem si čas, který jsme spolu ve Ferrari čtyři roky strávili. Znal jsem ho už předtím a je to pravděpodobně jeden z mála pilotů, který se od prvního dne až doteď vůbec nezměnil,“ říká o něm Sebastian Vettel.

Další mohykán Fernando Alonso ve formuli 1 začínal ve stejném roce jako Fin.

A i on miluje jeho otevřenost.

„Možná má určitou chladnou masku, ale uvnitř je to skvělý člověk, kterých moc nepotkáte. Potkávali jsme se na letištích, v restauracích a vždycky to byl fajn strávený čas. Bude chybět,“ řekl dvojnásobný mistr světa.

Fanoušci si zamilovali hlavně jeho bezprostřední reakce. Třeba v netflixové sérii Drive to Survive piloti popisovali, jak velká výzva je pro ně jezdit ve formuli. Jak rádi posouvají limity, jak velký je to adrenalin.

On?

„Pro mě je to spíš koníček. Nemusím závodit, když nebudu chtít,“ řekl suše.

Když si měl vybrat číslo pro svůj monopost, vůbec nemyslel na nějaký sentimentální význam. Vzal si prostě sedmičku, protože byla volná.

A těch historek, kterých má za sebou…

Třeba v 18 letech musel na vojnu. Jednou se tak s kamarádem opilý vracel zpátky do kasáren a když přelézali plot, oba je chytili. Räikkönen putoval rovnou za katr na 20 dní, což byl v té době pro vojáka nový rekord.

Alkohol ho vůbec v raných letech kariéry často provázel.

V roce 2004 ho vyfotili na Kanárských ostrovech, jak leží totálně namol a objímá nafukovacího delfína.

Po Velké ceně Bahrajnu 2012, kde dojel druhý, zase slavil s hokejistou Kimmem Pikkarainenem. Dostali se na party s bahrajnským princem, slavili celý týden. Fin se pak dokonce zranil, musel vynechat testy.

Místo toho odjel domů, kde si užíval oslavy 1. května. Celkem tak slavil asi 16 dní, než se objevil v Barceloně, kde znovu dojel na pódiu a oslavil to šampaňským.

Ikonický je také moment, když v sezoně 2006 v Monaku vystoupil z doutnajícího McLarenu a rovnou zamířil na svou jachtu.

To všechno je ale pryč.

V posledních letech se Räikkönen přece jen zklidnil, stal se více rodinným typem. Má šestiletého Robina a čtyřletou Riannu.

S RODINOU. Kimi Räikkönen před posledním závodem kariéry se svou rodinou.

„To víte, když jsou jim dva roky, najednou začnou dělat spoustu věcí. Robin už je v první třídě, což je taky jiné. Nechápu, že těch šest let od jeho narození tak rychle uteklo,“ kroutil hlavou.

I proto se nyní chce rodině daleko víc věnovat.

„Jsem rád, že se teď můžu těšit na normální život bez závodních víkendů. S rodinou máme nějaké plány, což je snad poprvé, protože s touhle prací toho moc plánovat nemůžete. Věci se mění hodně rychle. Je fajn mít teď víc svobody a být doma s dětmi. Rostou docela rychle. Dřív jsme neměli moc času žít jako rodina, to se teď změní,“ těší se.

Jestli přece jen ještě někdy za volant sedne, byť v jiné sérii? V tuhle chvíli neví, ale ani to Räikkönen nevylučuje.

„Neplánuju to. Ale jsem otevřený všemu. Když se objeví zajímavá příležitost, půjdu do toho,“ má jasno.