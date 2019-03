Kdo za to může? Vettel hovořil o špatně ovladatelném voze

Sebastian Vettel, jednička týmu Ferrari. Tak tomu bylo v předchozích sezonách, a tak tomu mělo být i v té letošní. Jedenadvacetiletý nováček v týmu ho přece nebude porážet. I kdyby byl ďábelsky rychlý, potřebuje čas na zaučení, čas, než získá ve Ferrari půdu pod nohama…

Jenže Charles Leclerc postavil všechny teorie na hlavu už ve druhém závodě sezony. V Bahrajnu byl od prvního tréninku nejlepším jezdcem na dráze a jinak to nebylo ani v závodě. Vettela předjel už ve druhém kole a hned se mu začal vzdalovat.



Druhý nejlepší německý závodník historie formule 1 nestačil ani na svého úhlavního soka posledních sezon Lewise Hamiltona. Na třetí sadě pneumatik byl zkušený Brit jasně rychlejší a hlavně, jistější v soubojích kolo na kolo. Když na něj ve 37. kole již potřetí zaútočil, Vettel neudržel ve čtvrté zatáčce auto ve stopě a poslal ho do smyku.

„Tak kolo a půl po startu jsem zjistil, že máme problém. Auto se velmi obtížně řídilo. Myslím, že Charles na tom byl líp, neměl žádné potíže, aby mě dojel a předjel. Nebylo to pro mě snadné,“ stěžoval si Sebastian Vettel.

„Souboj s Lewisem byl hodně těsný. Zkoušel jsem zůstat na vnitřku, jak se mi to povedlo o kolo dřív, ale zadní kola šla do smyku. Čtvrtá zatáčka byla v závodě nejošidnější na celém okruhu, auto se opravdu špatně řídilo a nepomohl mi ani silný vítr. Kola ztratila přilnavost zničehonic a dřív, než bych to čekal. Ale byla to moje chyba,“ popisoval jednu z rozhodujících situací závodu Vettel.

Aby toho nebylo málo, při smyku si probrzdil na kolech plošky a vibrace vozu SF90 se naplno projevily ve vysoké rychlosti na rovince, když kvůli nim odlétlo přední křídlo. „Při smyku jsem si hodně pneumatiky poškodil, stejně bych musel do boxů,“ přiznal Vettel, který dobře věděl, že na týmového kolegu na okruhu Sáchir neměl. „Byl to dnes jeho den,“ promluvil o Leclercovi. „Je pro nás velké zklamání, že to nemohl dotáhnout až k vítězství.“