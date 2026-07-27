Ve 120 trefil během rallye strom. Auto na odpis, Stříteský už opustil nemocnici

Stěžuje si na bolesti zad, dostal ochranný krunýř. Spolujezdec Ondřej Krajča vyvázal se spoustou naraženin a z nemocnice ho propustili krátce po ošetření.
„Auto je na odpis, ale díky bohu za to, že pohltilo veškerou energii,“ vydechl si šéf Stříteského týmu Jaroslav Orsák. „Je to doslova zázrak, že se nestalo nic horšího.“
K havárii došlo ve třetí rychlostní zkoušce Rajdu Polského. Druhá nejstarší motoristická soutěž na světě byla součástí mistrovství Evropy, jela se na rychlých asfaltech na dohled od českých hranic. Rodák z valašské Kelče pomýšlel na solidní výsledek. Jenže při přejezdu menšího horizontu následovala jezdecká chyba a výlet mimo trať do křoví. Bohužel pro posádku se za ním ukrýval strom.
„Byla to nejtěžší havárie za dvacet let, co máme náš tým,“ poznamenal Orsák. „Žádná setrvačná energie, nic. Je náraz.“
Že jde o vážnou nehodu, naznačovalo živé vysílání stanice Rally.tv. Samotnou havárii ukázala, ale ihned po ní přepnula kamery na dispečink a potom vysílání přerušila. Rychlostní zkoušku pořadatelé následně zrušili.
„První pocity byly strašné,“ netají se Orsák, který v Polsku nebyl a rovněž sledoval živé vysílání. „Byli jsme odkázáni jen na telefon, nemohli jsme se nikam dovolat. Opravdu to bylo nepříjemné.“
Zatímco Krajča sám vylezl z rozbitého auta, ze kterého po nárazu vyšlehly plameny, Stříteskému pomáhal záchranný tým. Z kokpitu jej „vystřihávali“.
„Dominika bolela záda, tak raději zůstal sedět v autě, aby minimalizoval případná větší poranění,“ vysvětlil Orsák. „Postupoval přesně podle předpisů, které v takových případech platí. Zůstat v autě a co nejméně se hýbat.“
Celý tým oceňuje práci záchranného týmu, stejně jako pomoc polských mistrů Evropy Mika Marczyka a Szymona Gospodarczyka, kteří přijeli první po nehodě a zastavili u soupeřů.
„Všem můžeme jen poděkovat, že svou práci odvedli na 110 procent. Byli skvěle sehraní,“ chválí šéf týmu.
Zrovna tak velebí bezpečnostní prvky vozu Škoda Fabia RS Rally 2, s nímž závodí. „Bez nadsázky jim to zachránilo život,“ nepochybuje Orsák, podle něhož posádka zvládla přetížení 20g.
Stříteský už v minulosti pár vážných nehod zažil. Před třemi lety se v Českém Krumlově sedmkrát otočil kolem své osy, dvakrát chyboval i na domácí Barum rally. Ta loňská byla hodně nepříjemná, půl roku ho trápily bolesti hlavy. Letošní sezonu však rozjel parádně. Začal třetím místem na Šumavě, aby následně vyhrál v Českém Krumlově, Hustopečích i Mladé Boleslavi. Kdy se vrátí do závodního auta, je nejisté.
„Nechci o tom ani spekulovat,“ poznamenal Orsák. „Zdraví je přednější než jakýkoliv titul.“
Lídra mistrovství republiky čeká po návratu do vlasti série odborných vyšetření. Teprve ona ukáží, jak dlouho potrvá rekonvalescence.
„Dominik teď má nařízený klidový režim,“ upozornil Orsák. „Chceme mít jasné stanovisko od našich doktorů, jak se léčit, jak pracovat, aby byl co nejdříve v pořádku.“