Velká premiéra Caise a Stříteského. Mladíci se předvedou v Katalánsku

„Moc se těším. Je to nový obzor, kam bych se chtěl příští rok posunout,“ naznačil 22letý Cais, jenž v letošní sezoně preferuje mistrovství Evropy.

„Je super potkat naživo jezdce, které jsem zatím vídal jen v televizi a v internetových přenosech,“ podotkl Stříteský, který oslaví 22. narozeniny na konci roku. Jeho letošní prioritou je tuzemský šampionát.

Na tratích poblíž letoviska Salou může francouzský pilot Sébastien Ogier získat svůj osmý titul mistra světa. Oba Češi mají pochopitelně úplné jiné ambice. Startují v podpůrných kategoriích pro modely R5/Rally2.



Cais ve WRC2 určené pro týmy s tovární podporou a pro nezávislé týmy (jede pod hlavičkou italské stáje Movisport, ale ve vlastní režii), Stříteský ve WRC3, které je výhradně pro soukromé jezdce.

Shodně budou poznávat tratě, atmosféru i konkurenci. Mají proto jediné přání - dojet zdárně až na cílovou rampu u Středozemního moře.

„Před startem je těžké odhadnout, kde budu schopný se pohybovat. Až podle výsledků uvidím, jestli přitlačit,“ plánuje Cais. „Poprvé pojedu takhle dlouhou soutěž, přesto se chci co nejvíc přiblížit profíkům,“ naznačil Stříteský.

V tréninku už si stačili všimnout, že i když se závodí výhradně na asfaltu, čeká je úplně jiná soutěž, než jaké znají z domova. Svou charakteristikou se blíží okruhovému sportu. „Je tady výrazně víc zatáček než u nás, bude těžké zvolit správnou stopu,“ upozornil Stříteský. „Důležitá bude hlavně plynulost jízdy. Nemůžu být tak agresivní jako na Barumce,“ upozornil Cais.

Erik Cais

Do světového seriálu plánoval Cais vstoupit už na jaře v Chorvatsku, ale proti byly zdravotní komplikace způsobené postcovidovým syndromem. Proto musel premiéru posunout na podzim.

„Je příjemnější začínat na asfaltu, ale tím, že ve světovém kalendáři převažuje šotolina, povrchy už vesměs moc neřeším,“ poznamenal pilot z Fryštáku, jehož ve Fordu Fiestě Rally2 naviguje Jindřiška Žáková.

Stříteský se ve Španělsku představí díky nabídce Škody Motorsport, v jejichž barvách závodil o prázdninách na Rally Bohemia. Využije zázemí německého týmu Toksport, jenž s mladoboleslavskou společností úzce spolupracuje. Má za sebou dvoudenní test, při němž měl k dispozici inženýra, který se jinak stará o lídra mistrovství Evropy Andrease Mikkelsena.

„Na tým jsme si zvykli rychle,“ pochvaluje si Stříteský, kterého ve Škodě Fabii Rally2 evo doplňuje Jiří Hovorka. Pilota z valašské Kelče nabídka od Škody Motorsport pochopitelně nadchla. „Nad něčím takovým se neváhá,“ pousmál se.

Dominik Stříteský

Oba jezdci vstupují do rallye v podobném rozpoložení. Mají za sebou dva závody, které nedokončili kvůli kolizi. Havárie je vyřadila z domácí Barum rally i následné soutěže, i když tam šlo spíše o následky lehčí kolize. Cais už stihl i třetí start, před týdnem dojel v Portugalsku pátý. Mladíci přitom jedním dechem zdůrazňují, že chyby i nehody k soutěžnímu sportu patří.

„Jak se člověk přidává ke špičce, tempo je stále větší a větší. Pak se to stává,“ řekl Stříteský. „Člověk se musí dívat dopředu. Co bylo, to bylo,“ uvedl Cais.