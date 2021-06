Výzva jménem Most. Hanika by chtěl divokou kartu do závodu superbiků

„Možnost testovat tam nebývá, protože okruh bývá obsazený dlouho dopředu. Letos na jaře ale kalendář kvůli koronaviru ještě nebyl tak našlapaný. Domluvilo se to ze dne na den, za což jsem rád. Byla to ojedinělá šance,“ pochvaloval si Hanika.

Dopřát si ji mohl hlavně proto, že byl pořadateli odložen dubnový závod v Le Mans a zrušen květnový podnik v Oscherslebenu.

Na Masarykův okruh se vrátil po loňských startech na Jarní a Letní ceně Brna, které s přehledem vyhrál. Při květnovém testování už využil i formy načasované na první závody. Výsledkem byl osobní rekord na jedno kolo na Masarykově okruhu, který má teď pro Haniku hodnotu 2:00,7 minuty. Pod dvě minuty se v Brně na superbiku, na jehož upravené verzi pro vytrvalostní závody jel, dostal v minulosti jenom Jakub Smrž.

„Čas je to dobrý. Už jsem měl k dispozici motorku, na které pojedu v sezoně. Tři dny jsme měli okruh jen pro sebe, zkoušeli jsme hodně věcí od pneumatik po geometrii a najezdili jsme toho hodně,“ kvitoval brněnský rodák.

Aktuálně se Hanika připravuje na příští víkend a čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, což je první závod vytrvalostního šampionátu. Na mušce má však také jeden vysoce prestižní start. Rád by dosáhl na divokou kartu pro srpnový závod superbiků v Mostě, který bude rok po zrušení brněnské Grand Prix motocyklovým vrcholem sezony v Česku.

„Usiluji o to. Pracujeme na tom, aby se podařilo sehnat peníze, a s podporou Yamahy, mého týmu a Autoklubu ČR se to snažíme zrealizovat,“ potvrdil informaci Hanika, který by v případě zisku divoké karty mohl být rovnou jednou z hvězd premiéry superbiků v Mostu.

Start by ho měl vyjít na několik desítek tisíc eur. Hanika odhadl pravděpodobnost své účasti na 90 procent. Závodil by rovněž za rakouský tým YART.

Prioritou je pro něho zajistit si do Mostu kvalitní motorku. „Uvědomuji si, že v superbikovém mistrovství už jedou opravdové hvězdy, nechtěl bych se tam ale jet jenom zúčastnit. Rád bych se popral o výsledek,“ prohlásil Hanika.

Jediným vystoupením v MS superbiků byl pro něho doposud závod v americké Laguně Seca v roce 2018. Připsal si 13. a 14. místo.

„Tehdy jsem jel taky na yamaze. Doba jde kupředu, motorka letos bude lehčí a výkonnější, než mám teď pro vytrvalostní závody, největším rozdílem ale budou pneumatiky. V minulosti jsem ale neměl problém se adaptovat, tak doufám, že by to byl stejný případ,“ uvedl někdejší mistr světa v talentové třídě Red Bull Rookies Cup a mezi lety 2013 až 2017 jezdec tříd Moto3 a Moto2.

V poslední době se našel ve vytrvalostním šampionátu. Loni týmu YART pomohl k celkovému druhému místu, letos s ním bude usilovat opět o špičku.

„Moje forma byla načasována na duben a termín prvního závodu. Připravený jsem byl dobře, musím ale říct, že se cítím pořád stejně. Jde o to, že poslední závod jsem jel loni v říjnu. Vypadl jsem z režimu. Tak to ale měli všichni,“ konstatoval.

Zajímavost Kornfeil zkoušel návrat, zlomil si při něm ruku O druhý návrat k aktivní kariéře se na začátku roku pokusil Jakub Kornfeil, bývalý jezdec mistrovství světa ve třídě Moto3. Zajímal se o místo v českém týmu Wepol Racing a start v superbikovém šampionátu ve třídě supersportů, hned první test ve španělské Almeríi ale skončil těžkým pádem, zraněním a operací ruky. „Beru to jako jasný signál, abych se na závodění už vykašlal,“ reagoval poté Kornfeil. Závodit dál plánuje na vodě na motorových prknech. Světový pohár začíná o víkendu na jedovnickém rybníku Olšovec.