Abrahamova šance na mistrovství světa uvadá. Aprilia se mu neozývá

Abrahamova šance, že by se do seriálu vrátil na sedačce Aprilie, o což měl zájem, je tři týdny před zahájením šampionátu blízko k nule.

Uvolněné místo po Italovi Andreovi Iannonem, suspendovaném po dopingovém nálezu, obsadila Aprilia z vlastních zdrojů.

„Jak víme, na testech byli (záložní jezdci Aprilie) Bradley Smith a Lorenzo Savadori. Mně se nikdo neozval, a já na to ani nijak nečekám. Naposled jsme byli v kontaktu, když deklarovali, že 4. února bude mít Iannone konečný verdikt ve své kauze. Čtvrtého už bylo a verdikt neznáme,“ podotkl brněnský rodák Abraham, kterého o místo v MotoGP na sklonku loňského roku připravila výpověď od týmu Reale Avintia.

Následně 30letý jezdec ukončil kariéru, když se však ukázalo, že by po pozitivním dopingovém testu mohl vypadnout Iannone, projevil zájem o návrat.

Aprilia jeho angažování nikdy zcela nevyloučila, ale pracuje spíš s variantou, že problémy vyřeší jinak.

„Všechno záleží na tom, jak na tom bude Andrea. Pokud bude chybět jeden nebo dva závody, pojede zkrátka Smith a bude. Kdyby ale měl Andrea stát déle, musíme pomýšlet na jiné řešení - pokud vůbec existuje, protože v této fázi sezony je velmi obtížné,“ vzkázal výkonný ředitel týmu Massimo Rivola.

Řečeno jinými slovy: Abraham má vyšší šanci, pokud Iannoneho doping bude potvrzen a Ital vyfasuje tvrdší distanc. Pak by po něm Aprilia teoreticky opravdu mohla sáhnout, protože Smitha bere především jako testovacího jezdce a Savadori je mladíček bez zkušeností.

Dění směřuje k tomu, že v Kataru bude tovární aprilii testovat opět Smith. Pro Abrahama by navíc okamžité naskočení zpět do kolotoče nebylo vůbec snadné, ačkoli ujišťuje, že by byl schopen výzvu přijmout.

„Netrénuji tak, jak bych trénovat měl a jak bych si sám představoval. Bez konkrétního cíle a bez začátku sezony se těžko hledá motivace. Rád bych se připravil, zajdu do posilovny, byl tam i nějaký motokros, ale všeho dělám o dost míň, než by bylo potřeba. Že bych makal jako v dobách, kdy jsem se chystal na sezonu, se říct nedá,“ připustil Abraham.

Chápe, že každým dalším dnem, který v Iannoneho nepřehledné kauze uplyne, se jeho vyhlídky na návrat do MotoGP zhoršují.

„V MotoGP jsem se naučil, že nikdy nevíš, co čekat, může toho být překvapivého ještě hodně. Ale moje šance šly velmi rapidně dolů a každým dnem klesají. Jsou velmi nízké na to, aby se mohlo něco stát. Ne nemožné, ale nízké,“ dodal realisticky.