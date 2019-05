Abraham o roztržce s šampionem: Lorenza jsem přestal mít rád

Teprve podruhé v kariéře v MotoGP Karel Abraham zažívá, že si v prvních čtyřech závodech sezony nepřipsal ani bod. „Motorka je výborná, jede skvěle, ale je ve startovním poli nejstarší. Náš tým (Reale Avintia Racing) je jediný tým nepodporovaný továrnou. Nechci nad tím brečet, ani mi to nepřijde vhodné, to ‚ale‘ tam však je,“ podotkl 29letý brněnský pilot. V letošním ročníku mistrovství světa byl dvakrát šestnáctý, jednou osmnáctý a jednou nedojel.

Jaká je to zatím sezona?

Myslím si, že časy a výsledky v porovnání s mým týmovým kolegou Titem Rabatem jsou O. K. (Rabat má dva body za dvě 15. místa - pozn. red.). Časy jsme výrazně zlepšili, jedeme líp, rychleji. Dvakrát jsme byli šestnáctí, to není špatné... Ale body to nejsou.

Loni jste body po trochách sbíral, letos mluvíte velice pozitivně, ale nemáte ani jeden. Jak to jde dohromady?

Motorka je dva roky stará. Je výborná, tým funguje skvěle... Ale pokud mohu srovnat, loni jsem na jeden závod skočil na Bautistovu motorku, když byl zraněný, a okamžitě jsem jel kolem první desítky. Tehdy to byla rok stará ducati a v poli byla spousta taky rok nebo i dva roky starých motorek. Letos mají všichni tovární, letošní. To dělá situaci výrazně složitější.

Vždycky říkáte, že rok co rok visí body v MotoGP výš...

... a letos je to úplně stejné. Zase je to o něco těžší.

Vy na kapotě vozíte napsané jméno svého týmového kolegy Rabata. Proč? Je preferovaný?

Protože fandím Titovi k nejlepším výsledkům, to z toho není jasné? (směje se)

On ale pod sebou nemá nápis Abája 17, že ne?

(usmívá se) Vysvětlím to. Firma Rabat je jedním z našich velkých sponzorů a je to zároveň firma, kterou vlastní Titův táta. Vyrábí šperky. Jestli nejsou největší, tak jsou jednou z největších šperkařských firem ve Španělsku. Mimochodem, vycházíme spolu velmi dobře.

Když jsme u motorky, týkal se vás případ protestu proti novému aerodynamickému prvku, vzneseného čtyřmi továrnami po prvním závodě sezony?

Netýkal, neměl jsem ho. Ten prvek byl pouze pro tovární motorky. Není to ale poprvé, co Ducati má... nenazval bych to problémem, ale co si její konstruktéři vykládají pravidla po svém. Jsou to Italové, podívají se na pravidlo, svým způsobem ho dodrží, ale po svém. Japonce, kteří mají všechno nalajnované přesně, by to nenapadlo.

Pomohlo to Ducati?

Všechno se dělá pro to, aby byly výsledky co nejlepší. Ale tady byl závěr, že nic porušeno nebylo a úprava nebyla tak výrazná, aby Ducati vyhrála závod.

Vaše jméno se mimo výsledkové listiny dostalo do popředí kvůli rozepři s pětinásobným mistrem světa Jorgem Lorenzem kvůli předjetí v jedné ze zatáček závodu v Argentině. Byla to výrazná roztržka?

Byla. Tehdy během závodu jsem nezaregistroval problém, ani nic, co by ho mohlo navodit. Pak po závodě přijdu k týmu a šéfmechanik už mi hlásí mezi dveřmi, že u nás byl Jorge a hledal mě. Říkám si, co to zdržovat, zajdu za ním.

A našel jste ho nakrknutého.

Asi pět lidí bylo kolem. Lorenzo se vztekal na celé kolo, pokřikoval. Šlo o to, že během závodu mě předjel, ale v zatáčce se dostal do venkovní stopy. Podjel jsem ho vnitřkem, a jak jsme byli vedle sebe, on se do mě opřel. Žádný problém, z mé strany určitě ne. Najednou stojíme v jeho boxu, on rozhazuje rukama, má blbé kecy a vykládá, že si půjde stěžovat na komisi. Ne my oba, ale on! Já jsem ale chtěl jít taky, chtěl jsem být u toho. Povídám mu, protože pak začal couvat a vychládat: Tak pojď.

Jorge Lorenzo při jednom ze svých závodů v Brně.

Rozsoudila vás komise?

Prý to nebylo poprvé, co tam s takovým problémem šel. Pár lidí mi řeklo, že Jorge už trochu blázní. Stěžoval si a tvrdil, že jel o vteřinu rychleji a já jsem mu překážel. Což byla zrovna blbost. Nakonec, když mu došly argumenty, si zaklepal na hrudník, že je pětinásobný mistr světa, takže co já mu mám co říkat, a odešel. Ani si nepočkal na verdikt. Já ano, takže jsem viděl i video, kde žádný problém nebyl vidět, což mi i stewardi potvrdili. Ti, kdo u toho byli, nad tím mávli rukou.

Takže se toho moc nestalo.

Problém byl jenom v tom, že on si vylil srdíčko do tisku, takže proti němu, Lorenzovi, jsem trochu za blbečka byl. Což mě štve, protože mému egu to ublížilo. Dřív jsem Lorenza rád měl, ale teď už ho rád nemám a myslím si o něm svoje. Jestli se na něco potřeboval vymluvit, tak fajn, ale mohl to nechat plavat, přejít to mlčením nebo říct, že v něm vybublaly emoce. Tohle se nedělá.

Tahle příhoda dost ostře kontrastuje s dojezdem Grand Prix v Brně před čtyřmi lety, kde vás v posledním kole nepředjel o kolo, a pak řekl, že vás nechtěl pokořit na domácí trati. Tehdy mi to přišlo jako hodně sportovní gesto.

On se nechoval odjakživa jako kretén. Vždycky jsem se ho zastával i před lidmi, kteří říkali, že je arogantní a nafoukaný. Někteří ho nemají rádi, já jsem s ním byl v pohodě. Teď jsem přešel na druhou stranu. Afekt je jedna věc, ale chování po vychladnutí hlav druhá. Hlavně vím, že ve stejné situaci na trati by on mně udělal to samé a nepodíval by se doleva doprava. Nemohl bych mu na to říct půl špatného slova.

Vystřídají tuhle epizodu brzo zprávy o tom, že jste vybojoval své první body?

V posledních dvou závodech jsme se bodům výrazně přiblížili. Uvidím, makáme na tom.

Kromě toho se znovu řeší, že Grand Prix v Brně by mohla kvůli penězům skončit. Jakou to má odezvu v paddocku?

Žádnou, jezdci se tím nezabývají. Nejsem si jistý, jestli o tom problému někdo z nich úplně ví.

Není na obzoru podobná akce jako byla ta, kdy Valentino Rossi držel cedulku s nápisem Zachraňte Brno?

Nechci, aby to vyznělo špatně, ale jezdci jsou profesionálové. Kdyby měla skončit Grand Prix v Malajsii, taky nebudou volat po zachraňování Malajsie. Já mám pohled jiný, zaujatý, jsem z Brna. Neočekávám ale, že někdo jiný řekne, že bez Brna mistrovství světa nemůže existovat.

Ony jsou ty tahanice už únavné, souhlasíte?

Jsou únavné, trapné a hloupé, velmi hloupé. Svým způsobem politici takhle okrádají náš stát, protože když si spočítáme, kolik peněz Grand Prix generuje, je to cifra převyšující poplatek za pořádání. Jasně, když si uděláš party jako privátní akci a pozveš si na ni Michala Davida, nikdo ti na to peníze nedá, a oprávněně. Podpora Grand Prix ale není placení privátní akce. Je to investice do privátní akce, díky které stát může vydělat víc peněz, jež bychom bez Grand Prix neměli. A můžeme je dál investovat, postavit školku, opravit silnici, cokoliv.