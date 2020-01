Karle, proč zrovna Dakar? Vašemu tradičnímu stroji by se trať skrz kameny a poušť jistě nezamlouvala.

Dakar mě zajímal strašně dlouho, vždy jsem ho sledoval. Nejsem úplně ortodoxní zapálený fanoušek, co by celý den sledoval u televize, ale vždy jsem byl nadšený z fotek, videí a podobně. Konečně mi vyšlo se podívat, jak to tam vypadá a probíhá, navíc spoustu lidí z motoristického prostředí znám.