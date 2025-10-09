„Tohle rozhodnutí nebylo snadné, ale už jsem o něm delší dobu přemýšlel,“ řekl Fin, jenž se stal v roce 2022 den po 22. narozeninách nejmladším mistrem světa v rallye v historii. O rok později zisk titulu zopakoval.
„Vzhledem k tomu, že jsem v tomto věku už v rallye dosáhl tolika úspěchů, začal jsem přemýšlet o tom, jaké další možnosti bych mohl mít a jaké další výzvy bych chtěl zvládnout,“ dodal.
Syn někdejšího úspěšného rallyeového jezdce Harriho Rovanperäho vyhrál v rallye závod mistrovství světa jako nejmladší v historii, první triumf si připsal v roce 2021 ve věku 21 let v Estonsku. Od té doby přidal dalších 16 vítězství, letos zatím dvě.
Závodění na okruhu si vyzkoušel už vloni, kdy absolvoval v Evropě několik závodů Porsche Carrera Cupu, v listopadu testoval ve formuli 1 s monopostem Red Bullu.