Rallyeový šampion Rovanperä hledá nové výzvy. Míří do japonských super formulí

  11:29
Dvojnásobný mistr světa Kalle Rovanperä opustí na konci sezony rallye a bude hledat nové výzvy v okruhových závodech. Pětadvacetiletý finský pilot Toyoty, jenž tři soutěže před koncem seriálu útočí na třetí titul, to oznámil na sociálních sítích. Tým Toyota Gazoo Racing v prohlášení uvedl, že Rovanperä bude s jeho podporou příští rok závodit v japonském šampionátu super formulí.
Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä | foto: CER/Tomáš Kříž

Kalle Rovanperä na trati Finské rallye
Kalle Rovanperä během Rallye Akropolis
Kalle Rovanperä během Rallye Kanárské ostrovy
Kalle Rovanperä během Safari rallye Keňa
42 fotografií

„Tohle rozhodnutí nebylo snadné, ale už jsem o něm delší dobu přemýšlel,“ řekl Fin, jenž se stal v roce 2022 den po 22. narozeninách nejmladším mistrem světa v rallye v historii. O rok později zisk titulu zopakoval.

„Vzhledem k tomu, že jsem v tomto věku už v rallye dosáhl tolika úspěchů, začal jsem přemýšlet o tom, jaké další možnosti bych mohl mít a jaké další výzvy bych chtěl zvládnout,“ dodal.

Syn někdejšího úspěšného rallyeového jezdce Harriho Rovanperäho vyhrál v rallye závod mistrovství světa jako nejmladší v historii, první triumf si připsal v roce 2021 ve věku 21 let v Estonsku. Od té doby přidal dalších 16 vítězství, letos zatím dvě.

Závodění na okruhu si vyzkoušel už vloni, kdy absolvoval v Evropě několik závodů Porsche Carrera Cupu, v listopadu testoval ve formuli 1 s monopostem Red Bullu.

Rallyeový šampion Rovanperä hledá nové výzvy. Míří do japonských super formulí

