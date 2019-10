Talent bez limitů. Škoda už mu byla malá, elitu bude prohánět v toyotě

„O své budoucnosti zatím nemůžu říct vůbec nic,“ uvedl Rovanperä v cíli Katalánské rally, kde ukončil svůj letošní rok třetím místem. „Ale myslím, že po této sezoně jsem na změnu připraven,“ dodal.

Podobně tajemný zůstal i šéf týmu Toyota Gazoo Racing Tommi Mäkinen. „Kalle je velmi rychlý. Nejsem si jistý, jestli je pro jeho další vývoj dobré zůstat ve voze R5,“ prohlásil Fin a zároveň odmítl sdělit, jestli krajana angažoval.

Rovanperä je už v tak mladičkém věku mistrem světa. V automobilových soutěžích je to hodně nezvyklé, protože bez řidičáku to nejde. Letos ovládl kategorii WRC2 Pro, která je určená pro tovární piloty ve vozech R5. Pět startů z jedenácti proměnil ve vítězství a jen jednou vyšel bodově naprázdno.

„O jeho rychlosti od začátku nepochyboval nikdo. Během posledních dvou sezon ale přišel na to, že v mistrovství světa se musí jet hlavou a mít trošku pokory,“ vysvětlil šéf továrního týmu Škoda Motorsport Michal Hrabánek.

Právě z těchto důvodů Rovanperä do Škodovky přišel. Aby se naučil, jak zvládat tlak, který působení v továrním týmu přináší. Jak uspět na soutěžích, kde není nejrychlejší. Nebo jak upravit životosprávu, aby jej v autě nic netížilo.

„Viděl, že za ním stojí celý tým, měl možnost hodně testovat, seznamovat se s autem, pracovat na fyzické i psychické přípravě,“ shrnul Hrabánek. „Sám si je vědom, že čas strávený u nás není promarněný. Ví, že rallysport je komplexní disciplína.“

Sám jezdec jeho slova potvrzuje. Zároveň si netroufá odhadovat, která lekce byla nejdůležitější. „Byla jich spousta, těžko se vybírá jedna,“ uvedl Rovanperä stručně jako na většinu jiných otázek.

Ze všeho, co dělá, je cítit, že rally je jeho životem. Poprvé o sobě dal vědět už v osmi. Na YouTube můžete najít záběry, jak v kombinéze a s helmou na hlavě řídí ve sněhu závodní speciál. Nebýt záběrů dovnitř vozu, ani byste nepoznali, že pilot je tak mladičký.

Závodit, tehdy na uzavřené trati, začal ve dvanácti. V šestnácti se stal mistrem Lotyšska a o rok později už podepsal smlouvu v Mladé Boleslavi.

„Škoda o něj měla zájem a my jsme o ni taky stáli. Bylo to nejlepší řešení, aby si zvykl na atmosféru mistrovství světa,“ vysvětloval Kalleho otec Harri, sám bývalý skvělý pilot a vítěz jedné soutěže mistrovství světa.

Uplynulé dvě sezony jim daly za pravdu: „Tým pracoval skvěle, auto bylo vždy spolehlivé a rychlé. Byla to pro nás velká škola,“ libuje si Kalle.

Zatím má za sebou jen jeden z mnoha kroků. Jeho závodnický vývoj pochopitelně stále nekončí. Naopak. Je příliš mladý na to, aby zvládl jezdit bez chyb. Ostatně to předvedl v úvodu letošní sezony. Pokud chce bojovat s nejlepšími, musí své kiksy co nejvíc eliminovat.

„Do své jízdy dává riskování, které jsme měli všichni, když jsme byli mladí. My starší u toho přece jen víc přemýšlíme,“ popsal jej týmový kolega Jan Kopecký. „Za jeho výhodu považuju, že je to tvrdý bojovník, který se pokaždé pere až do konce.“

Každopádně Rovanperův posun o třídu výš představuje pro šampionát vzrušující výzvu. A taky nástup mládí. Většině jeho soupeřů je třicet a víc. To by ale nemělo vadit.

Kalle Rovanperä z Finska

„Je mnohem vyspělejší než většina jeho vrstevníků,“ tvrdí Hrabánek. „Má jasno, co chce dokázat. Je nadprůměrně spolehlivý a zároveň charakterově slušný. Spolupráce s ním je příjemná.“

Je jasné, že čerstvého mistra světa Otta Tänaka, který míří do Hyundaie, nemůže v Toyotě nahradit. Tedy zatím. Ale co bude v dalších sezonách?

„Věřím, že pokud na sobě bude dál pracovat, velkým mistrem světa se jednou stane,“ naznačil Michal Hrabánek.

„Samozřejmě, že je to můj cíl,“ prohlásil Rovanperä.