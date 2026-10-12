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I díky Jágrovi vyměnil hokej za motorsport. Nakonec Kalivoda trénoval Malajsii

Petr Bílek

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Jan Kalivoda, šéf komunikace týmu Buggyra ZM Racing, při mistrovství Evropy tahačů 2026 v Mostě. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Puk, brusle a hokejku vyměnil za motory, vůni benzinu a kvílení brzd. A prsty v tom má zprostředkovaně také hokejový velikán Jaromír Jágr. Trošku i díky němu Jan Kalivoda už téměř čtvrt století pracuje pro Buggyru, závodní tým vzešlý z Roudnice nad Labem. Účastnil se tedy i přerodu české značky v globální.

„Rodičům se nelíbilo, že se flákám, a tak mě chtěli někde upíchnout,“ směje se šestačtyřicetiletý šéf komunikace Buggyry, kterou jeden čas dokonce dirigoval celou. Kalivodova rodina je hokejová, táta hrál a trénoval, bratr pískal, on sám se taky proháněl na bruslích.

Jak se člověk dostane k motorsportu?
Jako slepý k houslím. Díky tátovi, který chodil na Jágr školu trénovat. A Martin Koloc, zakladatel Buggyry, se znal s Jardou Jágrem. Táta se mě chtěl tenkrát zbavit, slovo dalo slovo a začal jsem u Martina dělat.

Takže k tomu pomohl Jágr?
Tak trošku. Malinko v tom prsty má. Martin si občas k Jardovi chodil zabruslit, seznámili se tam a já skončil v Buggyře. Tedy vlastně začal. (smích)

Martin mi jednoho dne zavolal: Hele, nemůžeš vzít hokejový národní tým v Malajsii? Potřebujeme trenéra na Asijské hry do Kazachstánu. Úlet!

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