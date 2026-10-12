I díky Jágrovi vyměnil hokej za motorsport. Nakonec Kalivoda trénoval Malajsii

„Rodičům se nelíbilo, že se flákám, a tak mě chtěli někde upíchnout,“ směje se šestačtyřicetiletý šéf komunikace Buggyry, kterou jeden čas dokonce dirigoval celou. Kalivodova rodina je hokejová, táta hrál a trénoval, bratr pískal, on sám se taky proháněl na bruslích.
Jak se člověk dostane k motorsportu?
Jako slepý k houslím. Díky tátovi, který chodil na Jágr školu trénovat. A Martin Koloc, zakladatel Buggyry, se znal s Jardou Jágrem. Táta se mě chtěl tenkrát zbavit, slovo dalo slovo a začal jsem u Martina dělat.
Takže k tomu pomohl Jágr?
Tak trošku. Malinko v tom prsty má. Martin si občas k Jardovi chodil zabruslit, seznámili se tam a já skončil v Buggyře. Tedy vlastně začal. (smích)
Martin mi jednoho dne zavolal: Hele, nemůžeš vzít hokejový národní tým v Malajsii? Potřebujeme trenéra na Asijské hry do Kazachstánu. Úlet!